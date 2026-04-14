Starfield: Bethesda kündigt Hotfix für PS5-Abstürze an

Gute Nachrichten für alle Entdecker: Bethesda hat offiziell auf die massiven technischen Probleme der PS5-Version von „Starfield“ reagiert. Nachdem das Launch-Wochenende von zahlreichen Hard-Freezes und Instabilitäten überschattet wurde, verspricht das Studio nun schnelle Abhilfe.

Der Start von „Starfield“ auf der PlayStation 5 war für viele Fans leider kein reiner Höhenflug. Besonders Berichte über häufige Abstürze, die oft das gesamte System einfrieren ließen, dominierten die Foren. Bethesda hat jetzt via X bestätigt, dass das Team die Ursachen für diese Probleme eingrenzen konnte. Die Rede ist von einer „kleinen Anzahl an Ursachen“, die gezielt angegangen werden.

Der Zeitplan: Hotfix noch diese Woche

Die wichtigste Info zuerst: Bethesda peilt den Release des Hotfixes noch für diese Woche an. Damit reagiert das Studio ungewohnt schnell auf die Kritik der Community und technischer Experten wie Digital Foundry. Der Patch soll gezielt die Stabilität verbessern, damit die Reisen durch die besiedelten Systeme nicht mehr im gefürchteten Standbild enden.

Obwohl der Hotfix kurz bevorsteht, bleibt abzuwarten, ob er alle Baustellen gleichzeitig schließt. Neben den Abstürzen gibt es weiterhin Diskussionsbedarf über:

PSSR-Artefakte: Besonders auf der PS5 Pro kam es bei Nutzung der neuen Upscaling-Technologie zu Grafikfehlern.

Besonders auf der PS5 Pro kam es bei Nutzung der neuen Upscaling-Technologie zu Grafikfehlern. VSync-Bugs: Die Einstellung zeigt momentan oft keinerlei Wirkung auf das Tearing.

Die Einstellung zeigt momentan oft keinerlei Wirkung auf das Tearing. Modus-Chaos: Die unübersichtliche Auswahl an Performance-Optionen bleibt ein Kritikpunkt für die Nutzererfahrung.

Ein kleiner Trost für alle Betroffenen: Bethesda scheint die Leidenschaft der neuen PlayStation-Community wahrzunehmen und betont, wie sehr sie die Geschichten der Spieler am ersten Wochenende genossen haben.

Thanks for sharing your adventures across the Settled Systems this weekend — we’ve loved reading them! We’re aware of some reported PS5 crashing issues and have narrowed them down to a small number of causes. We’re addressing these in a hotfix we’re aiming to release this week.… — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) April 13, 2026

Bethesda macht hier den einzig richtigen Schritt. Ein schnelles Eingeständnis und ein konkretes Zeitfenster für den Fix können den ramponierten Launch noch retten. Dennoch bleibt ein fader Beigeschmack, dass ein Port nach fast drei Jahren Wartezeit in diesem Zustand veröffentlicht wurde. Wenn der Hotfix sitzt, steht dem Spielspaß endlich nichts mehr im Weg.

Habt ihr die Abstürze selbst erlebt oder gehört ihr zu den Glücklichen, die bisher flüssig durch das All gleiten konnten?