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Starfield DLC: Bethesda bestätigt Starborn-Erweiterung für 2027

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Starfield Terran Armada

Starfield bekommt 2027 neue Starborn-Inhalte. Bethesda nennt 17 Millionen Spieler für das Sci-Fi-RPG und plant Gameplay-Updates für das dritte Jahr.

Bethesda hat offiziell bestätigt, dass sich „Starfield“ auch drei Jahre nach der Erstveröffentlichung im aktiven Support befindet. Neben Gameplay-Updates und Modding-Unterstützung steht für das kommende Jahr eine neue Inhaltserweiterung auf dem Plan.

Sternenblüter im Fokus für das Jahr 2027

Die wichtigste Erkenntnis aus dem aktuellen Studio-Update ist die Ankündigung von Inhalten rund um die „Starborn“. Drei Jahre nach dem ursprünglichen Release versucht Bethesda, die Narrative des Hauptspiels weiterzuentwickeln. Konkrete Details zu Umfang oder Veröffentlichungsfenster fehlen in der Ankündigung komplett.

Bethesda untermauert den langfristigen Support mit aktuellen Spielerdaten. Das Studio nennt 17 Millionen Spieler und fast eine Milliarde gespielte Stunden. Diese Zahlen klingen beeindruckend. Man muss sie jedoch im Kontext der Plattform-Strategie betrachten. Der Titel startete direkt im Game Pass und ist mittlerweile auch auf der PlayStation 5 verfügbar. Reine Verkaufszahlen liefert Bethesda wie gewohnt nicht.

Monetarisierung über den Creation Club läuft stabil

Ein zentraler Pfeiler für die Langlebigkeit bleibt die Modding-Plattform „Creations“. Laut offiziellen Angaben nutzen rund 40 Prozent der Spielerschaft modifizierte Inhalte. Das System funktioniert vor allem wirtschaftlich. Bethesda gibt an, bisher über 10 Millionen US-Dollar an Tantiemen an die verifizierten Mod-Entwickler ausgezahlt zu haben.

Der Fokus auf nutzergenerierte Inhalte ist kein Zufall. Er entlastet das Kernteam. Bethesda arbeitet parallel mit Hochdruck an The Elder Scrolls 6, das sich in der Hauptentwicklung befindet. Fallout 5 bleibt das langfristige Ziel des Studios. Starfield muss sich die Ressourcen also teilen. Das erklärt den gestreckten Zeitplan bis 2027. Eben nicht das Tempo, das sich viele Fans erhoffen.

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Die Bestätigung neuer Inhalte für 2027 ist ein reines Lebenszeichen. Bethesda zeigt, dass das Universum trotz der gemischten Reaktionen auf die bisherigen DLCs nicht fallen gelassen wird. Die technische Basis wird also weiter gepflegt, die PS5-Performance-Probleme bleiben im Fokus. Wer auf eine tiefgreifende spielerische Neuausrichtung wartet, muss sich jedoch gedulden. Der Fokus liegt kurzfristig auf der Mod-Community, nicht auf massiven Content-Erweiterungen aus eigenem Hause.

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