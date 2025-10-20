Starfield für PS5: Enthüllung erst deutlich später geplant?

Zwei Jahre nach dem ursprünglichen Release auf PC und Xbox Series X|S bleibt die Frage bestehen: Wann schafft es Starfield endlich auf die PlayStation 5? Eine offizielle Antwort gibt es weiterhin nicht, aber laut einem aktuellen Bericht könnte die Enthüllung nun fest im Jahr 2026 liegen.

Der bekannte Leaker NateTheHate2 erklärte auf X, dass Bethesda die PS5-Version im kommenden Jahr vorstellen wird. Das passt zu früheren Hinweisen, wonach das Sci-Fi-RPG im Frühjahr 2026 erscheinen könnte, möglicherweise begleitet von der zweiten großen Erweiterung, die aktuell unter dem Namen Terran Armada kursiert.

Kleine Hinweise, große Spekulationen

Ganz aus der Luft gegriffen ist das alles nicht. Bereits Anfang des Jahres wollte Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer ein PS5-Release nicht ausschließen. Und ein kurioser Moment im März ließ die Gerüchteküche erneut brodeln: Auf der offiziellen Creation-Kit-Website von Bethesda tauchte kurzzeitig ein PS5-Logo bei einem Starfield-Mod auf, vermutlich ein Versehen, aber ein vielsagendes.

Seitdem wächst der Druck. Immer mehr Xbox-exklusive Titel finden ihren Weg auf andere Plattformen, von Hi-Fi Rush über Sea of Thieves bis hin zu Indiana Jones and the Great Circle, das 2026 auch auf Nintendos nächster Konsole erscheinen soll. Es wäre also keine Überraschung, wenn Microsoft dieselbe Strategie bei Starfield verfolgt.

Was bedeutet das für Spieler?

Sollte Starfield tatsächlich auf die PS5 kommen, wäre das nicht nur ein strategischer Schritt von Microsoft, sondern auch eine Chance für Bethesda, das Spiel vor einem neuen Publikum zu etablieren. Nach dem holprigen Start 2023 und einer Community, die sich über zu wenig Tiefgang beklagte, könnte die PS5-Version mit frischem Content und optimierten Systemen ein zweites Leben einläuten.

Ob das Universum von Starfield dadurch wirklich an Glanz gewinnt, bleibt abzuwarten. Vielleicht stellt sich 2026 heraus, dass das Warten sich gelohnt hat, oder dass die Sterne längst weitergezogen sind.