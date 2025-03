Starfield für PS5: Es ist nur eine Frage der Zeit

Es gibt immer wieder heiße Gerüchte rund um die Frage, ob Starfield endlich für die PS5 erscheinen wird – und dieses Jahr könnte es wirklich soweit sein. Verschiedene Quellen heizen die Spekulationen immer wieder an und besagen, dass die PS5-Version von Starfield möglicherweise zusammen mit einer neuen Erweiterung erscheinen könnte. Inzwischen ist man soweit, dass es nur eine Frage der Zeit sei.

Bethesda wollte demnach ursprünglich die PS5-Portierung mit der Erweiterung Shattered Space veröffentlichen, doch die Dinge haben sich offenbar verzögert. Stand jetzt: Es wird weiterhin daran gearbeitet – und es könnte nicht mehr lange dauern, bis das Spiel den Sprung auf Sonys Konsole schafft.

Wann kommt Starfield endlich auf die PS5?

Die Anzeichen häufen sich: Vor kurzem wurde auf einer noch in Arbeit befindlichen Starfield Creation das PlayStation-Logo gesichtet, was den Spekulationen Nahrung gibt. Doch bevor sich Fans zu früh freuen, betont Tom Warren von The Verge, dass dies keineswegs sicher ist. In einem Podcast erklärte er zusammen mit Jez Corden von Windows Central, dass die PS5-Portierung wohl zeitgleich mit der zweiten Erweiterung des Spiels erscheinen könnte. Aber und das ist ein großes Aber – „sollte“ bleibt das Schlüsselwort, und in der Welt der Leaks und Gerüchte bedeutet das oft wenig mehr als eine vage Hoffnung.

Ein weiteres Kapitel dieser Geschichte stammt von Leaker NateTheHate, der im vergangenen Jahr ebenfalls von einer baldigen PS5-Version von Starfield sprach – nur um später zurückzurudern und zuzugeben, dass er sich geirrt hatte. Doch wer die Entwicklungen in der Gaming-Welt verfolgt, weiß, dass dies nicht das Ende der Geschichte sein muss. Viele Quellen, die als zuverlässig gelten, bestätigen mittlerweile, dass Bethesda an einer PS5-Portierung arbeitet. Und das ist besonders interessant, weil Microsofts Strategie bezüglich Exklusivtitel mittlerweile völlig anders aussieht. Xbox-Chef Phil Spencer sagte einmal, dass es keine „roten Linien“ mehr gäbe, was bedeutet, dass nun praktisch jedes Xbox-Spiel auch auf der PS5 erscheinen könnte – und wer weiß, vielleicht zählt bald auch Starfield dazu.

Starfield passt zu Microsofts Strategie

Ein Blick auf die aktuellen Veröffentlichungen zeigt: Die PS5 bekommt zunehmend schwergewichtige Titel. Indiana Jones and the Great Circle erscheint am 17. April, The Outer Worlds 2 kommt am selben Tag, und Forza Horizon 5 steht ebenfalls kurz vor dem PS5-Launch. Wenn diese Blockbuster bereits ihren Weg auf Sonys Konsole finden, dann könnte Starfield als nächstes auf der Liste stehen – vor allem, wenn die zweite Erweiterung endlich das Licht der Welt erblickt.

Ob diese Gerüchte letztlich Realität werden, bleibt abzuwarten. Die Fans haben auf jeden Fall Grund zur Hoffnung. Und wenn Bethesda wirklich eine PS5-Version auf den Markt bringt, könnte Starfield das nächste große Kapitel in der Erfolgsgeschichte von Sonys Konsole werden.