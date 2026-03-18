Starfield für PS5: Exklusivität war von Beginn an zeitlich begrenzt

Todd Howard bestätigt, dass eine PS5-Version von „Starfield“ intern stets als fester Bestandteil der Planung galt. Die ursprüngliche Xbox-Exklusivität entpuppt sich damit nachträglich als rein strategisches Timing-Instrument statt als dauerhafte Plattform-Entscheidung.

Entgegen der bisherigen öffentlichen Wahrnehmung war die Portierung von Starfield auf die PlayStation 5 kein Resultat nachträglicher Strategieänderungen bei Microsoft. In einem aktuellen Interview mit IGN stellte Bethesda-Chef Todd Howard klar: „Mit Starfield wussten wir, dass eine PlayStation-Version nur eine Frage der Zeit sein würde.“ Howard ergänzte, dass das Studio dieses Ziel von Anfang an verfolgt habe („We’ve always wanted to do it“).

Diese Aussagen rücken die Exklusivitäts-Debatte nach der Zenimax-Übernahme in ein neues Licht. Die Verfügbarkeit auf der Sony-Konsole war demnach kein „Vielleicht“, das von Verkaufszahlen abhing, sondern ein gesetztes Ziel der langfristigen Roadmap.

Technische Vorbereitung lief bereits im Hintergrund

Ein wesentlicher Aspekt der Enthüllung betrifft den Entwicklungsstand. Laut Howard arbeite das Team bereits „seit einer Weile“ an der Umsetzung für die PlayStation 5. Dies deutet darauf hin, dass die technische Basis für den Port parallel zur Xbox- und PC-Fassung vorbereitet oder zumindest frühzeitig eingeleitet wurde.

Bethesda blieb laut Howard auch nach der Akquisition durch Microsoft eng mit der PlayStation-Plattform verbunden. „Die Leute vergessen, dass wir immer noch viel Arbeit für PlayStation geleistet haben“, so Howard. Die wirtschaftliche Relevanz der Hardware-Basis von Sony blieb somit ein aktiver Teil der Gesamtstrategie, während die zeitweise Exklusivität primär dazu diente, das Microsoft-Ökosystem und den Game Pass zum Launch zu priorisieren.

Die Entzauberung der Exklusiv-Strategie

Die Aussagen lassen tief auf die übergeordnete Marschroute von Microsoft blicken. Exklusivität wird hier nicht mehr als ideologisches Alleinstellungsmerkmal verstanden, sondern als taktisches Werkzeug zur Maximierung der Reichweite in Wellen. Zuerst erfolgt die Stärkung der eigenen Plattform, gefolgt von der Monetarisierung der breiten Nutzerbasis auf Konkurrenzsystemen. Das Narrativ einer „erzwungenen“ Öffnung aufgrund mangelnder Hardware-Verkäufe wird durch die Bestätigung der langfristigen Planung faktisch entkräftet.

Die Bestätigung macht deutlich, dass „Starfield“ technisch von Beginn an auf Multiformat-Tauglichkeit ausgelegt war. Für Spieler bedeutet dies, dass der PS5-Port keine hastige Reaktion auf Marktveränderungen ist, sondern ein technisch vorbereitetes Produkt. Die Exklusivität bei Bethesda-Titeln ist damit final als zeitlich begrenztes Fenster definiert, um Software-Verkäufe über alle relevanten Plattformen hinweg zu maximieren.