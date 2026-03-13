Starfield für PS5: Händler prescht mit Vorbestellung vor

April-Release bestätigt? Ein bekannter Online-Shop listet die PS5-Version von „Starfield“ jetzt offiziell für den 7. April. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Das Timing passt perfekt zu den Leaks der letzten Tage. Punkt. Wer jetzt zuckt, sollte genau hinschauen.

Es ist kein unbeschriebenes Blatt. Derselbe Store hat damals die „Mass Effect Legendary Edition“ Wochen vor der Ankündigung geleakt. Damals lachten alle. Am Ende behielten sie recht. Eben deshalb ist diese Listung mehr als nur ein Platzhalter. Händler bekommen ihre Daten direkt aus den Logistik-Systemen der Publisher. Bethesda scheint die Hebel also bereits umgelegt zu haben. Ein Versehen? Wohl kaum.

Preisschock bleibt aus

Der Preis im Shop untermauert erneut die 49,99 EUR. Das ist eine Ansage an alle, die auf der Xbox noch den vollen Preis gezahlt haben. Microsoft fährt hier eine knallharte Strategie. Sie wollen die Hardware-Basis von Sony fluten. Warum auch nicht? Das Spiel ist zwei Jahre alt und der Hype ist abgekühlt. Ein niedriger Einstiegspreis ist der einzige Weg, um die Charts im April zu dominieren. Alles andere wäre weichgespült.

Der Screenshot zeigt es schwarz auf weiß: Starfield für die PS5 ist zur Vorbestellung freigeschaltet

Trotz der Vorbestell-Option schweigt Sony im PlayStation Store noch. Keine offizielle Ankündigung, keine Details zur PS5-Version, keine Bestätigung für spezifischen PSSR-Support auf der Pro. Das ist der Haken. Wer jetzt beim Dritthändler vorbestellt, kauft die Katze im Sack.

Wir wissen nach wie vor nicht, ob die Engine-Patches der letzten Monate auf der PS5 flüssig laufen. Zwar hat Bethesda das Spiel auf der Xbox Series X mittlerweile stabilisiert, eine Version 2.0 schloss man zuletzt jedoch definitiv aus.

Die Listung könnte der finale Beweis sein, dass der 7. April steht. Wer die Retail-Fassung im Schrank stehen haben will, kann jetzt zuschlagen. Das Risiko ist minimal. Die Bestätigung von Bethesda ist offenbar nur noch Formsache.

Was haltet ihr vom Starfield-Preis für die PS5? Werdet ihr bei diesem Kurs schwach oder bleibt das Spiel für euch verbrannte Erde? Schreibt es in die Kommentare.