Starfield für PS5 und Free Lanes Update mit Patch 1.16.236 gelandet

„Starfield“ ist ab heute offiziell für die PlayStation 5 erhältlich, flankiert vom bisher umfangreichsten Gratis-Patch „Freie Routen“ sowie der neuen Erweiterung „Terran Armada“. Das Update führt mit dem Cruise-Mode erstmals die Möglichkeit ein, Distanzen innerhalb eines Sonnensystems ohne Ladebildschirm-Sprünge zu überbrücken, und integriert ein tiefgreifendes Crafting-System für legendäre Ausrüstung namens X-Tech.

Die zentrale technische Neuerung des „Freie Routen“-Updates ist der Cruise-Mode. Bisher war der Raumflug in „Starfield“ auf statische Instanzen rund um Planeten beschränkt; Reisen zwischen Himmelskörpern erforderten zwingend die Schnellreise-Karte. Mit dem neuen Modus können Spieler nun physisch durch den offenen Raum zu Point-of-Interest-Locations und anderen Planeten innerhalb desselben Systems fliegen.

Für die technische Struktur des Spiels bedeutet dies eine Abkehr vom rein instanzierten Design hin zu einer kohärenteren Spielwelt. Begleitend dazu führt Bethesda die Anchorpoint Station im Algorab-System als neuen Fixpunkt ein.

X-Tech und Quantum Entanglement

Das Update adressiert eine der Hauptkritiken am ursprünglichen Loot-System: den Mangel an Individualisierung bei High-End-Equipment.

X-Tech: An Werkbänken lassen sich nun legendäre Effekte auf Waffen und Rüstungen gezielt anpassen.

An Werkbänken lassen sich nun legendäre Effekte auf Waffen und Rüstungen gezielt anpassen. Quantum Entanglement Device: Dieses neue Gerät erlaubt es erstmals, ausgewählte Gegenstände beim Übergang in die „Einheit“ (New Game Plus) zu behalten – ein signifikanter Bruch mit der bisherigen Mechanik, bei der Spieler ihr gesamtes Inventar verloren.

Dieses neue Gerät erlaubt es erstmals, ausgewählte Gegenstände beim Übergang in die „Einheit“ (New Game Plus) zu behalten – ein signifikanter Bruch mit der bisherigen Mechanik, bei der Spieler ihr gesamtes Inventar verloren. Outpost-Management: Ein gemeinsamer Container für alle Außenposten ermöglicht den plattformübergreifenden Zugriff auf Ressourcen, was den logistischen Aufwand im Vergleich zum Launch-Zustand massiv reduziert.

Ein gemeinsamer Container für alle Außenposten ermöglicht den plattformübergreifenden Zugriff auf Ressourcen, was den logistischen Aufwand im Vergleich zum Launch-Zustand massiv reduziert. Die vollständigen Patch Notes auf Steam.

Mit dem Release der Standard-Edition für 49,99 € auf der PlayStation 5 endet die zeitweilige Konsolen-Exklusivität für Xbox. Technisch gesehen basiert die PS5-Version auf dem aktuellen Stand des PC- und Xbox-Builds, inklusive des neuen 3rd-Person-Kamerawinkels für Schiffe und optimierter UI für große Schriftarten.

Das Update führt ergänzend Rang 4 der legendären Effekte und zusätzliche Qualitätsstufen für Ausrüstung ein, was das Power-Level im Vergleich zur Release-Version 2023 spürbar anhebt. Der neue „Moon Jumper“ erweitert zudem den Fuhrpark für die Bodenexploration, die seit dem Rev-8-Update stetig ausgebaut wird.

Bethesda liefert mit dem „Free Lans Routen“-Update genau das, was zum Launch fehlte: Mechanische Tiefe und Reisefreiheit. Der Cruise-Mode ist mehr als nur ein Gimmick; er nimmt Starfield das Gefühl der „zerstückelten Welt“.

Für PS5-Besitzer ist der Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt genau richtig, da sie ein durchgereiftes System inklusive funktionalem Endgame-Loop erhalten. Die Einführung des Quantum Entanglement Device entwertet zudem den Frustfaktor des New Game Plus. Wer bisher aufgrund der Ladebildschirme gezögert hat, findet hier den bisher stärksten Kaufgrund.