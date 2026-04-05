Starfield: Globaler Launch-Fahrplan für Free Lanes und Terran Armada steht

Am 7. April um 17:00 Uhr hiesiger Zeit erfolgt der globale Startschuss für das Free Lanes Update und die Terran Armada Erweiterung für „Starfield“ auf PS5. Bethesda hat die offiziellen Release-Zeiten bestätigt, womit PlayStation-Spieler punktgenau mit der Xbox- und PC-Community in die erweiterten Settled Systems aufbrechen.

Die Veröffentlichung folgt einem strikten globalen Zeitplan. Während wir in Berlin und Paris pünktlich zum Feierabend um 17:00 Uhr CEST loslegen, müssen Piloten in Los Angeles bereits um 8:00 Uhr morgens an den Sticks sitzen.

In Tokio oder Sydney verschiebt sich der Start aufgrund der Zeitverschiebung sogar auf den frühen Morgen des 8. Aprils. Diese synchrone Strategie ist ein klares Statement: Bethesda behandelt die neue PS5-Community vom ersten Tag an als gleichwertigen Teil des Starfield-Universums. Keine Plattform-Exklusivität bei den Inhalten, keine zeitlichen Verzögerungen.

Free Lanes: Das Ende der Ladebildschirm-Odyssee

Die wichtigste Neuerung des kostenlosen Free Lanes Updates ist die radikale Überarbeitung der interplanetaren Reise. Bisher fühlte sich das Fliegen oft wie eine Aneinanderreihung von Schnellreise-Menüs an. Das ändert sich jetzt. Der neue Cruise Mode erlaubt es euch, euer Schiff aktiv durch das System zu steuern, während im Hintergrund der nächste Zielort geladen wird.

Ihr seid währenddessen nicht an den Pilotensitz gefesselt. Ihr könnt aufstehen, eure Ausrüstung optimieren oder ein Gespräch mit Barrett führen, während die Sterne an den Fenstern vorbeiziehen. Dass dabei nun dynamische Begegnungen – vom Notruf bis zum Piratenüberfall – getriggert werden können, gibt dem Weltraum endlich die nötige Substanz. Es ist nicht mehr nur Leere zwischen zwei Punkten.

Am 7. April um 17:00 Uhr CEST starten Free Lanes und Terran Armada in Starfield

Terran Armada: Fokus auf Schiffsbau und Flotten

Während Free Lanes das Reisen verbessert, bringt die Terran Armada Erweiterung die nötigen Inhalte für Kämpfer und Konstrukteure. Auch wenn Bethesda mit Details geizt, deutet der Name massiv auf eine Erweiterung des Fraktionssystems und neue Möglichkeiten im Flottenmanagement hin. Die Integration in den PS5-Launch sorgt dafür, dass Neulinge sofort das Maximum an Schiffsbau-Komplexität geliefert bekommen. Wer die 140 GB bereits auf der Platte hat, muss am Dienstag nur noch den finalen Freischalt-Patch laden.

Bethesda liefert hier mehr als nur Fehlerbehebungen. Die Kombination aus technischem Komfort durch Free Lanes und frischem Content durch Terran Armada könnte „Starfield“ den nötigen Push geben, um auch Skeptiker auf der PlayStation zu überzeugen. Der Fokus auf nahtloses Gameplay war überfällig. Wenn die Performance auf der PS5 bei diesen neuen, dynamischen Weltraum-Events stabil bleibt, erwartet uns am Dienstag der bisher stärkste Moment der Starfield-Reise.