Starfield: Große PS5-Enthüllung & Terran Armada angedeutet

Die Funkstille in den Weiten von Bethesda hat endlich ein Ende. Nächste Woche erfahren wir offiziell, wie es mit der Reise in „Starfield“ weitergeht, inklusive Details zur langersehnten PS5-Version, der neuen Erweiterung und einem massiven System-Update.

Statt großer philosophischer Reden gibt sich das Team um Todd Howard dieses Mal betont locker. Auf die Frage nach seinem Status als Visionär reagierte Bethesda via Social Media mit einer ordentlichen Portion Humor: Todd sieht seine einzige visionäre Kraft aktuell eher darin, „Lücken in EA College Football 26 zu finden„.

Das nimmt den oft so steifen PR-Phrasen den Wind aus den Segeln und wirkt herrlich ehrlich. Gleichzeitig bedankt sich das Studio für das leidenschaftliche Feedback der Community und verspricht für nächste Woche endlich handfeste Details. Ein starkes Signal, dass man die Kritik der Spieler auf dem Schirm hat.

Keine Rettung für Hater, aber Futter für Entdecker

Todd Howard hat die Karten bereits auf den Tisch gelegt und dämpft Erwartungen an ein „Starfield 2.0“. Wer bisher mit dem Loop aus Planeten-Scannen und prozeduraler Leere nichts anfangen konnte, wird auch durch den kommenden Patch nicht plötzlich bekehrt.

Das Update konzentriert sich stattdessen darauf, die bestehende Erfahrung für die Kern-Zielgruppe zu vertiefen. Bethesda schärft hier ganz klar das Profil für die Leute, die bereits hunderte Stunden im Cockpit verbracht haben. Ein mutiger Schritt, der zeigt, dass man das Fundament festigen will, anstatt verzweifelt jedem Trend hinterherzujagen.

Terran Armada: Die Rückkehr der Flotte?

Hinter den Kulissen brodelt die Gerüchteküche um „Terran Armada“. Nachdem Bethesda das Versprechen von jährlichen Story-Addons bisher eher schleifen ließ, muss diese zweite Erweiterung jetzt liefern. Die Community spekuliert auf großangelegte Flotten-Kämpfe oder eine stärkere Präsenz der United Colonies, was dem oft kritisierten „einsamen“ Weltraum-Gefühl endlich mehr Struktur geben könnte. Dass bereits Content Creator für exklusive Previews eingeladen wurden, deutet darauf hin, dass Bethesda dieses Mal deutlich mehr zeigen möchte als nur einen vagen Teaser.

Der PS5-Release als letzte große Chance

Mit dem spekulierten Launch der PS5-Version im nächsten Monat öffnet sich „Starfield“ einem völlig neuen Publikum. Doch die Zeit drängt: Viele Spieler empfanden den Support seit dem Release 2023 als zu dünn. Wenn die Enthüllung nächste Woche sitzt, könnte der Start auf der Sony-Konsole zusammen mit dem neuen Content tatsächlich das Comeback einläuten, das dieses Universum so dringend braucht.

Die Stimmung in den Foren schwankt zwischen purer Vorfreude und gesunder Skepsis. Nach der langen Wartezeit muss „Terran Armada“ mehr sein als nur eine weitere Questreihe. Wenn Bethesda das Questdesign strafft und den Schiffbau sinnvoll in die neue Erweiterung integriert, sehe ich eine echte Renaissance für Starfield. Die nächste Woche wird zeigen, ob das Studio aus dem Feedback zu „Shattered Space“ gelernt hat.

Glaubt ihr, dass „Terran Armada“ das Gameplay fundamental erweitern wird, oder erwartet ihr eher „more of the same“?