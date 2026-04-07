Starfield hat noch „tonnenweise“ Inhalte in der Pipeline

Bethesda stellt klar, dass „Starfield“ mit dem heutigen Release des „Terran Armada“-DLCs und der PS5-Version nicht abgeschlossen ist. Trotz der fortgeschrittenen Entwicklung von „The Elder Scrolls 6“ verfügt das Studio über eine umfangreiche interne Liste an geplanten Erweiterungen und Gameplay-Updates.

Die Bestätigung kommt direkt von der Studioleitung: Laut Lead Creative Producer Tim Lamb und Art Director Istvan Pely gegenüber GamesRadar ist die Roadmap für das Weltraum-Rollenspiel langfristig angelegt. Pely spricht explizit von einer „verrückten Liste“ an Versionen und Inhalten, die das Team noch umsetzen möchte. Ziel sei es, sukzessive verschiedene Kernbereiche des Spiels zu adressieren und zu vertiefen, anstatt das Projekt nach den aktuellen Frühjahrs-Releases ruhen zu lassen.

Langfristiger Support statt schneller Abkehr

Da Todd Howard kürzlich bestätigte, dass der Großteil des Studios bereits an „The Elder Scrolls 6“ arbeitet, gab es berechtigte Zweifel an der zukünftigen Content-Dichte für Starfield. Bethesda signalisiert nun jedoch, dass man das Spiel – ähnlich wie Fallout 76 – über Jahre hinweg durch ein dediziertes Team organisch wachsen lassen will.

Die kommenden Inhalte sollen sich dabei auf folgende Schwerpunkte konzentrieren:

Vertiefung der Lore: Erschließung neuer Fraktionen und Hintergrundgeschichten.

Erschließung neuer Fraktionen und Hintergrundgeschichten. Neue Orte: Exploration zusätzlicher, handgebauter Umgebungen.

Exploration zusätzlicher, handgebauter Umgebungen. Systemische Updates: Mechanische Erweiterungen wie das aktuelle „Free Lanes“-System.

Dass Bethesda „tonnenweise“ Ideen hat, ist im Game-Design üblich – die entscheidende Frage für uns Spieler bleibt die Art der Umsetzung. Das am 7. April erscheinende „Free Lanes“-Update zeigt jedoch, dass Bethesda bereit ist, auch an fundamentale Systeme wie das interplanetare Reisen heranzugehen. Dies lässt hoffen, dass zukünftige Updates nicht nur kosmetischer Natur sind, sondern die oft kritisierte Struktur des Spiels weiter glätten.

Für die Community ist dies ein klares Signal: „Starfield“ bleibt eine aktive Plattform. Wer bisher aufgrund von mangelndem Content oder technischen Hürden gezögert hat, bekommt zum Startschuss um 17 Uhr den bisher stärksten Einstiegspunkt. Die Bestätigung weiterer Inhalte sichert zudem ab, dass die Modding-Szene und die offizielle Entwicklung noch lange Hand in Hand gehen werden. Erwartet jedoch keine Wunder bei der Release-Geschwindigkeit – The Elder Scrolls 6 bleibt intern die Priorität Nummer 1.