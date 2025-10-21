Starfield ist Bethesdas schönster Irrtum – und genau deshalb kein neues Fallout

Zwei Jahre nach dem Release steht Starfield dort, wo Bethesda vermutlich nie hinwollte: als respektables, aber eben nicht legendäres Spiel. Jetzt liefert ein ehemaliger Entwickler eine bemerkenswert ehrliche Einschätzung, und benennt den wohl größten Designfehler, der das Sci-Fi-RPG davon abhielt, in die Fußstapfen von Fallout oder The Elder Scrolls zu treten.

Bruce Nesmith, einst Systems Designer bei Bethesda, erklärt im FRVR Podcast, dass Starfield „ein großartiges Spiel“ sei, aber „nicht auf demselben Kaliber“ wie die großen Bethesda-Klassiker. Der Grund dafür sei aus seiner Sicht klar: zu viel prozedurale Generierung, zu wenig handgemachte Seele.

Prozedur statt Persönlichkeit

Nesmiths Aussage trifft einen wunden Punkt. Denn Starfield wollte das „Skyrim im All“ sein – und wurde am Ende eher zum „Excel im Vakuum“. Wer schon nach zehn Planeten aufgehört hat zu zählen, wie oft er denselben Felsen, dieselbe Kiste oder dieselbe verlassene Station gesehen hat, weiß, was gemeint ist.

„Wenn sich die Planeten alle gleich anfühlen und die Entdeckung ihren Reiz verliert, fällt das Erlebnis auseinander“, sagt Nesmith. Der Designer betont, dass er stolz auf seine Arbeit sei, aber auch, dass die Entscheidung für prozedurale Systeme den Kern von Bethesdas Magie ausgehöhlt habe. Statt lebendiger Welten mit Geschichten in jedem Winkel gab es sterile Oberflächen mit zufällig verteilten Quest-Markern.

Erwartungsfalle Bethesda

Interessant ist auch Nesmiths Gedanke, Starfield wäre wohl milder bewertet worden, wäre es nicht von Bethesda gekommen. Das klingt nach Ausrede, ist aber nicht ganz falsch: Wer jahrzehntelang Welten wie Tamriel oder das postnukleare Ödland geschaffen hat, setzt den Standard selbst verdammt hoch. Und genau an diesem Anspruch ist Starfield letztlich gescheitert.

Dabei hat das Spiel ohne Frage seine Stärken: Story-Missionen wie „Unearthed“ oder die Reise zu den Überresten der Erde zeigen, dass Bethesda es noch kann – wenn sie die Kontrolle behalten. Nur passiert das zu selten.

Mit einem zweiten DLC und einer stabilen Modding-Community lebt Starfield weiter, aber der Platz im Pantheon der Bethesda-Giganten bleibt frei. Wenn es je ein Starfield 2 gibt, wird sich das Studio entscheiden müssen: weiter in der prozeduralen Galaxis herumirren oder zurück zu dem, was es einst auszeichnete – Welten, die Geschichten atmen.

Vielleicht bringt ja der anstehende Release auf PS5 den erhofften Durchbruch, der lässt nach jüngsten Berichten aber auf sich warten.