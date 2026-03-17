Starfield offiziell für PS5 angekündigt, Ende der Exklusivität bringt kostenlose Inhalte

Bethesda beendet das Rätselraten und hievt das Weltraum-Rollenspiel und veröffentlicht „Starfield“ am 7. April auf PlayStation 5. Zeitgleich erscheinen zwei massive Inhalts-Updates, um den verspäteten Port mit notwendiger Substanz zu füllen.

Bethesda integriert zum PS5-Launch spezifische Hardware-Features wie die Lightbar, das Touchpad und adaptive Trigger des DualSense-Controllers. Für die PS5 Pro stehen zudem ein Pro Performance Mode für höhere Bildraten sowie ein Pro Visual Mode zur Auswahl.

Wer bei „Starfield“ bisher auf der Xbox festsaß oder auf den PC ausweichen musste, bekommt nun den direkten Zugang zum Bethesda-Universum auf Sony-Hardware. Der Exklusiv-Bonus ist damit offiziell verflogen. Microsoft braucht die Verkaufszahlen der Konkurrenz offenbar dringender als ein prestigeträchtiges Alleinstellungsmerkmal. Punkt.

Content-Offensive gegen die Leere

Parallel zum PS5-Launch rollt am 7. April das Update-Paket aus Terran Armada und Free Lanes für alle Plattformen aus. Der Story-DLC Terran Armada führt eine neue Questreihe gegen eine Roboterarmee ein und ist für Besitzer der Premium Edition auf Xbox und Steam ohne Zusatzkosten enthalten.

Free Lanes fungiert als kostenloses Update für das Basisspiel und liefert endlich das lang geforderte interplanetare Reisen. Spieler können damit innerhalb eines Systems ohne klassische Schnellreise-Menüs von Planet zu Planet navigieren. Hinzu kommen neue Landfahrzeuge wie der Mondspringer, Gegner-Modifikatoren für höheren Anspruch und die Option, eine begrenzte Anzahl an Items in ein New Game Plus zu retten.

Bethesda füllt die Krater, die zum ursprünglichen Release im Jahr 2023 noch klafften. Das Universum wird dichter, die Mechaniken greifbarer.

Kopfgeldjagd als Bezahlmodell

Die Trackerallianz wird außerdem um fünf neue Abenteuer erweitert. Diese sind ab sofort verfügbar und ergänzen die bestehenden Kopfgeldjäger-Inhalte um neue Ziele und Belohnungen. Wer den ursprünglichen Content bereits besitzt, erhält die Erweiterung kostenlos. Neueinsteiger müssen 700 Creation-Credits investieren, um das komplette Paket freizuschalten.

Bethesda zementiert damit die Starfield-Strategie, kleinere Inhalts-Häppchen über den hauseigenen Marktplatz zu monetarisieren. Die besiedelten Systeme wachsen stetig, doch der Zugang zu spezialisierten Missionsreihen bleibt an eine digitale Währung gekoppelt. Qualität hat ihren Preis, auch wenn sie in Fragmenten serviert wird.