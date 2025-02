Starfield – PS5-Ankündigung nächste Woche? – Ein Gerücht mit Brisanz

Bethesda könnte kurz davorstehen, eine große Überraschung für Starfield-Fans zu enthüllen. Ob es sich dabei um eine PS5-Version des Weltraum-RPGs oder um die nächste Erweiterung handelt, bleibt unklar, wenn auch nicht unwahrscheinlich – aber das Schweigen dürfte bald gebrochen werden.

Das Warten hat (fast) ein Ende

Nach dem durchwachsenen Shattered Space und dem letzten größeren Update im November ist es verdächtig ruhig um Starfield geworden. Seitdem hat Bethesda nur kleinere Creations nachgereicht und stolz die Marke von 15 Millionen Spielern verkündet. Doch jetzt verdichten sich die Hinweise, dass bereits nächste Woche eine offizielle Ankündigung ansteht – zufällig mit dem spekulierten State of Play?

Der bekannte Leaker Odahfield – der bereits das Veröffentlichungsfenster von Shattered Space korrekt vorhergesagt hat – behauptet, es werde bald Neuigkeiten zu Starfield geben. Allerdings seien es „nicht die, die Sie erwarten“. Das lässt Raum für Spekulationen:

Die Enthüllung von Starborn – der lange gemunkelten zweiten Erweiterung, die wohl noch 2025 erscheinen soll. Die Ankündigung einer PlayStation 5-Version – ein echter Knaller, aber nach den jüngsten Berichten über eine mögliche Switch 2-Version gar nicht so abwegig.

Microsoft öffnet die Schleusen für PS5?

Die Gerüchte um eine PS5-Version erscheinen besonders plausibel, weil Microsoft derzeit eine neue Strategie fährt. In den letzten Wochen wurden Forza Horizon 5, Age of Empires 2: Definitive Edition und Age of Mythology: Retold für die PlayStation 5 bestätigt. Eine Starfield-Portierung könnte also Teil dieser Welle sein.

Möglicherweise fällt die Ankündigung mit dem nächsten State of Play zusammen, das laut Spekulationen ebenfalls in der nächsten Woche – vermutlich am 14. Februar – stattfinden soll.

Ob Starfield tatsächlich den Sprung auf die PS5 schafft oder ob sich die Hoffnungen der Fans zerschlagen, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur: Nächste Woche könnte spannend werden.

Starfield ist aktuell für Xbox Series X/S und PC im Game Pass verfügbar.