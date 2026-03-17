Starfield: PS5 Pro-Features und Editionen im Detail

Bethesda bringt das Weltraum-Rollenspiel „Starfield“ auf die PlayStation 5 und nutzt dabei spezifische Hardware-Funktionen des DualSense-Controllers sowie die Mehrleistung der PS5 Pro. Während die Standard-Version preislich angepasst wurde, bündelt die Premium Edition beide bisherigen Erweiterungen.

Die technische Umsetzung für die PS5 fokussiert sich stark auf die haptischen Möglichkeiten des DualSense-Controllers. Bethesda integriert adaptive Trigger, die den Widerstand je nach gewählter Waffe oder Schiffsbewaffnung variieren. Die Lichtleiste des Controllers dient als visueller Indikator für die Gesundheit des Charakters sowie die Integrität des Raumschiffs.

Zusätzlich wird das Touchpad für den schnellen Wechsel zwischen der First-Person- und Third-Person-Perspektive genutzt. Auch der Zugriff auf die Karte und den Hand-Scanner erfolgt über dieses Eingabefeld. Um die Immersion zu steigern, werden Audio-Logs und Funksprüche über den integrierten Controller-Lautsprecher ausgegeben.

Performance-Modi und PS5 Pro-Upgrades

Für Besitzer der PS5 Pro wurden gezielte visuelle Verbesserungen vorgenommen. Spieler haben hier die Wahl zwischen zwei primären Modi: Der „Visual Mode“ zielt auf eine 4K-Auflösung bei einer Bildrate von 30 fps ab. Alternativ bietet der „Performance Mode“ eine flüssigere Darstellung mit 60 fps bei gleichzeitig optimierter Grafikqualität.

Offen bleibt derzeit die Implementierung von PSSR 2, das seit heute grundsätzlich verfügbar ist. Obwohl die KI-gestützte Upscaling-Technologie von Sony für die PS5 Pro verfügbar ist, gibt es seitens der Entwickler noch keine Bestätigung für einen Launch-Support. Eine Nachreicherung dieser Funktion wird jedoch als Option für die Zukunft offengehalten.

Die Premium Edition von Starfield für 69,99 EUR bündelt das Hauptspiel mit den Erweiterungen Terran Armada und Shattered Space

Preisgestaltung und Editionen

Bethesda passt die Preisstruktur von „Starfield“ an, ähnlich wie es bereits bei Obsidian’s Avowed praktiziert wurde. Das bedeutet eine permanente Preissenkung des Grundspiels auf anderen Plattformen. Auf der PlayStation 5 wird die Premium Edition für 69,99 EUR angeboten. Dieses Paket umfasst neben dem Hauptspiel die Erweiterungen Terran Armada und Shattered Space. Ebenfalls enthalten sind das Constellation Skin Pack, ein digitales Artbook, der Soundtrack sowie 1.000 Creation Credits.

Für Nutzer der Standard-Version (49,99 EUR) steht ein Premium Edition Upgrade zum Preis von 24,99 EUR zur Verfügung. Rechnerisch ist der direkte Kauf der Premium Edition damit um 5 EUR günstiger als der spätere Einzelkauf des Upgrades.

„Starfield“ nutzt auf der PS5 die volle Bandbreite der Controller-Haptik. Besonders für Pro-Nutzer ist die Entscheidung zwischen 4K/30 und 60 fps der entscheidende Faktor. Wer das komplette Paket inklusive beider Story-DLCs möchte, sollte direkt zur Premium Edition greifen, da das nachträgliche Upgrade teurer ausfällt. Die Verfügbarkeit von PSSR 2 bleibt ein Unsicherheitsfaktor für künftige Performance-Patches.