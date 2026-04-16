Starfield: PS5 Pro Patch 1.000.003 behebt Abstürze im Enhanced-Modus

Bethesda hat den Hotfix 1.000.003 für „Starfield“ auf der PlayStation 5 veröffentlicht, der gezielt Abstürze auf der PS5 Pro im „Enhanced“-Grafikmodus behebt, während ein Fix für die Basis-PS5 erst nächste Woche folgen soll.

Der heute veröffentlichte Patch ist ca. 1,4 GB groß und adressiert eine spezifische Fehlerquelle. Laut offiziellem Statement von Bethesda konzentriert sich das Update ausschließlich auf die PS5 Pro. Nutzer, die dort die verbesserten Grafikeinstellungen („Enhanced Settings“) verwenden, berichteten seit dem Launch vermehrt über Systemabstürze. Diese Instabilität im PS5 Pro-spezifischen Modus soll mit dem Hotfix behoben sein.

Patch für Standard-PS5 erst nächste Woche

Spieler auf der regulären PS5 sowie PS5 Pro-Nutzer, die unter anderen Fehlern leiden, gehen vorerst leer aus. Bethesda bestätigt, dass ein zweiter Hotfix in Arbeit ist, der allgemeine Abstürze und Freezes beheben soll. Dieser ist für die kommende Woche geplant. Damit bleibt die technische Situation für einen Großteil der Sony-Spielerschaft vorerst unbefriedigend.

Betroffene Systeme: Primär PS5 Pro (Patch 1.000.003).

Primär PS5 Pro (Patch 1.000.003). Art der Fehler: Abstürze bei Nutzung der Enhanced-Grafikoptionen.

Abstürze bei Nutzung der Enhanced-Grafikoptionen. Nächster Schritt: Zusätzlicher Patch für allgemeine PS5-Crashes folgt ca. 21.–25. April 2026.

Today we're pushing live a quick hotfix for @StarfieldGame players on PlayStation 5 Pro that resolves crashing when using Enhanced settings.



The team is preparing an additional hotfix for other PlayStation 5 crashes and freezes, targeting next week. Thank you to everyone who has… — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) April 16, 2026

Die Probleme bei der PS5-Version von „Starfield“ scheinen tiefgreifender zu sein als nur ein fehlerhafter Grafikmodus. Berichte deuten darauf hin, dass insbesondere systemnahe Prozesse – etwa das Anpassen von Raumschiffen oder der Bau von Außenposten – zu reproduzierbaren Abstürzen führen.

Diese Fehler treten unabhängig von der PS5 Pro auf und deuten auf Instabilitäten im Speicher-Management oder der Interface-Logik hin. Dass Bethesda die Fixes splittet, lässt darauf schließen, dass die Ursache für die Pro-Crashes leichter zu isolieren war als die systemweiten Bugs der Basis-Version.

Für PS5 Pro-Besitzer ist das Update eine notwendige Korrektur, um die beworbenen Grafik-Features überhaupt stabil nutzen zu können. Alle anderen Spieler müssen mit einer weiterhin instabilen Version leben. Wer auf der Standard-PS5 spielt, sollte komplexe Menü-Aktionen (Schiffseditor) meiden oder bis zum Release des zweiten Patches nächste Woche warten. Ein sauberer Launch sieht anders aus.