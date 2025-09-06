Starfield: Terran Armada – Erster Hinweis auf die zweite Expansion

Zwei Jahre nach dem Launch von Starfield hat Bethesda Game Studios erstmals einen konkreten Hinweis auf die zweite große Erweiterung des Spiels gegeben. In einem simplen „Happy Anniversary“-Post auf Social Media war ein überlagernder, leicht glitchender Schriftzug zu sehen: „Terran Armada“. Für Fans von Starfield ist das wie ein Funke nach monatelanger Funkstille, und vor allem ein Signal für diejenigen, die gespannt auf die PS5-Version warten.

Was könnte „Terran Armada“ bedeuten?

Bethesda hat bislang noch keine Details offiziell bestätigt. Doch der Name selbst liefert bereits erste Hinweise. „Terran“ verweist klar auf die Erde, während „Armada“ typischerweise eine große Flotte von Schiffen beschreibt. Wer Starfield kennt, weiß, dass die Erde im 23. Jahrhundert unbewohnbar wird. Menschliche Experimente mit schneller-als-Licht-Technologie destabilisierten die Atmosphäre, was eine Massenflucht der Menschheit ins All notwendig machte.

Es liegt nahe, dass Terran Armada in diese Epoche zurückführt. Vielleicht erleben Spieler, wie die ersten Menschenschiffe die Erde verlassen, um eine neue Heimat unter den Sternen zu suchen. Ein Prequel, das erklärt, wie die interstellaren Konflikte entstanden sind, wäre denkbar, und für viele Fans ein faszinierender Ansatz.

Celebrating two incredible years in the #Starfield.



Thank you to everyone who has explored the Settled Systems with us. We look forward to the adventures yet to come. pic.twitter.com/AeWN8DVlO2 — Starfield (@StarfieldGame) September 5, 2025

Starfield-Expansionen und die PS5-Version

Bethesda versprach vor dem Release, jährlich eine große Erweiterung für Starfield zu veröffentlichen. Bisher ist nur Shattered Space erschienen, während die zweite Expansion lange Zeit ein Rätsel blieb. Besonders auf der PS5-Version warten viele Fans sehnsüchtig auf neue Inhalte. Hinweise wie „Terran Armada“ lassen hoffen, dass die PS5-Spieler ebenfalls bald Zugriff auf die neue Geschichte bekommen, inklusive verbesserter Grafik, kürzerer Ladezeiten und PS5-exklusiver Features.

Ob Terran Armada tatsächlich der Titel der zweiten Expansion wird oder nur ein Arbeitstitel ist, bleibt unklar. Doch selbst dieser kleine Einblick zeigt, dass Bethesda an der langfristigen Entwicklung von Starfield arbeitet – und die Geschichte der Menschheit im All weiter ausbauen will. Für Spieler:innen bedeutet das: Spannung, Lore-Erweiterung, neue Spielmöglichkeiten – und vielleicht endlich ein Grund, die PS5-Version zu starten.

Die Frage bleibt: Werden wir wirklich die Flucht der Menschheit erleben, oder steckt etwas völlig Unerwartetes hinter dem Namen? Nur die Zeit – und Bethesda – werden es zeigen.