Starfield übertrifft Erwartungen: Besser als Skyrim und Fallout?

Starfield wird unverkennbar Bethesdas größtes Spiel bisher. Laut Todd werdet ihr über 1.000 Welten erkunden können und ähnlich wie in anderen Spielen des Studios eine gewaltige Geschichte erleben und eine Vielzahl an Figuren und Fraktionen kennenlernen.

Es hört sich zwar vielversprechend an, gleichzeitig lassen sich die Aussagen nicht überprüfen. Es bleibt also erstmal nur ein Gerücht. Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten.

„Starfield nimmt alles, was sie [Bethesda] in Fallout und Skyrim gemacht haben, und steigert es.“

Obwohl es nach der Gameplay-Enthüllung so manche Zweifel gab, scheint Bethesdas Starfield nach den ersten Anspielsessions einen überaus positiven Eindruck zu hinterlassen und sogar frühere Spiele des Studios zu übertreffen. Das geht aus den Informationen hervor, die Colt von Spieletestern oder Personen, die mit Spieletestern in Kontakt stehen, erfahren hat.

