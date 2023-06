Starfield wieder nur mit 30fps – die nächste Bankrott-Erklärung auf Xbox?

Konnte man bei Redfall noch verstehen, dass die Arkane Studios irgendwie unter Druck standen, den Release des Spiels im bestmöglichen Zustand zu einem bestimmten Termin zu gewährleisten, kann man mit Starfield inzwischen nur noch den Kopf schütteln. Auch der Bethesda-Titel läuft nur mit 30fps auf der Xbox Series X|S – und das als bewusste Entscheidung.

Das bestätigt Todd Howard, Chief Software Engineer bei Bethesda, gegenüber IGN, die sich hierfür auf eine gleichmäßige Performance berufen, die man den Spielern bieten möchte. Etwas frech ergänzt man, dass die 30fps das seien, was man von Bethesda erwartet, wenn man auf ihre Geschichte zurückblickt. Angesichts dessen, wie lange Starfield schon in Entwicklung ist und zudem exklusiv für Xbox Series X|S auf Konsolen erscheint, erscheint dies wie die nächste Bankrotterklärung für die Hardware.

„Ich denke, angesichts unserer bisherigen Spiele wird es keine Überraschung sein, was wir anstreben“, so Howard. „Immer diese riesigen, offenen Welten, voll dynamisch, hyperdetailliert, in denen alles passieren kann. Und das wollen wir tun. Es ist in 4K auf der X. Es ist in 1440 auf der S. Wir legen es auf 30fps fest, weil wir diese Wiedergabetreue wollen, wir wollen all das Zeug. Wir wollen nichts davon opfern.“ IGN

Howard betont hier insbesondere die Konsistenz in Bereichen, an die man nicht immer gleich denkt. Denkt man aber an die Geschichte von Bethesda, waren selbst die 30fps für den Entwickler immer eine große Herausforderung.

30fps bei Starfield sorgen für Diskussionen

Alles schön und gut, aber was wollen die Spieler? Wäre es nicht sinnvoller zumindest die Option zu haben? Ein User auf Reddit bringt es auf den Punkt:

„Unabhängig davon, was die Leute hier sagen, wir schreiben das Jahr 2023. Sorgt dafür, dass euer Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde läuft. Es ist mir egal, wie hässlich sie es machen müssen. Ein FPS mit 30fps ist widerlich.“ Reddit

Dis Diskussionen um die 30fps sind somit schon in vollem Gange, die diese Entscheidung teils durchaus nachvollziehen können und trotzdem beeindruckt von dem sind, was gestern gezeigt wurde, auf der anderen Seite ist man aber auch irgendwo enttäuscht. Zumal die Präsentation von Starfield auch nicht ganz rund lief und scheinbar immer wieder unter die 30fps fiel. Der Release am 06. September dürfte damit wieder besonders spannend werden, an dem sich zeigen wird, wie stabil Starfield tatsächlich läuft.

Die komplette Präsentation von Starfield haben wir hier angehängt. Sind 3ofps angesichts des Gebotenen OK?