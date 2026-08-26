Starkes Debüt mit Framerate-Einbrüchen: Star Wars: Zero Company im Review-Check

Das von Respawn-Veteranen gegründete Studio Bit Reactor liefert mit „Star Wars: Zero Company“ ein taktisch hervorragendes XCOM-Erbe ab, kämpft zum Launch am 26. August 2026 aber mit spürbaren technischen Mängeln.

Bit Reactor trifft die DNA von XCOM 2, ohne die Vorlage schlicht zu kopieren. Die internationalen Tests zeichnen ein eindeutiges Bild: Das Gameplay funktioniert präzise, das Aggressions- und Synergie-System auf kleineren Karten setzt eigene Impulse. Metacritic verzeichnet zum Fall des Test-Embarcos 84 Punkte auf der PlayStation 5 und 85 Punkte auf dem PC.

Mech-Tiefe schlägt Frame-Drops

Schwere Schatten werfen die Performance-Probleme. Die Unreal Engine 5 sorgt für optische Brillanz, bringt Hardware aber ins Schwitzen. Die deutsche PC Games (85/100) bringt die Diskrepanz auf den Punkt:

„In meinem letzten Preview hatte ich noch gehofft, in dieser Review nicht mehr über technische Probleme schreiben zu müssen. Leider hat sich diese Hoffnung zerschlagen […] Das Spiel ist viel zu gut, um sich den Spaß von diesen Mängeln für lange Zeit verderben zu lassen. Ich hatte seit XCOM 2 nicht mehr so viel Spaß mit einem Taktikspiel.“

Das deckt sich mit dem Urteil von Adrenaline (80/100). Die Brasilianer loben das Gameplay, warnen aber vor technischer Unreife:

„Das Spiel leidet unter erheblichen technischen Problemen, darunter instabile Performance, schlechte Hardware-Optimierung und frustrierende Kameraprobleme.“

Storytelling ohne Macht-Zirkus überzeugt die Presse

Ein zentraler Pluspunkt in allen Reviews ist das Worldbuilding. Bit Reactor verzichtet auf den Fokus auf Lichtschwerter und stellt einfache Soldaten sowie Außenseiter der Klonkriege in den Mittelpunkt. IGN (90/100) hebt diesen Ansatz hervor:

„Zero Company macht einen fantastischen Job, indem es das gleiche kinematografische Gefühl wie Respawns Star Wars Jedi-Spiele nutzt. Es integriert starke Charaktere und eine Storyline, die sich erfrischend auf Nicht-Machtnutzer fokussiert.“

Auch GamesRadar+ (80/100) bestätigt den Erfolg des Formats und nennt das Spiel ein „XCOM in einer weit, weit entfernten Galaxis“. Gamers Heroes vergibt mit 100/100 Punkten sogar die Höchstnote und spricht vom „besten Taktikspiel der Galaxis“.

Im Kern steht die Spielmechanik. Kleinere Karten zwingen zu aggressivem Vorgehen statt passivem Abwarten. Wer deckt, verliert.

Star Wars: Zero Company liefert spielerisch genau das ab, was Taktik-Fans seit Jahren fordern. Die Kombination aus aggressivem Squad-Handling, Runden-Strategie und cinematischer Inszenierung sitzt.

Auf PS5 und PC fordert die Unreal Engine 5 jedoch ihren Tribut. Ruckelnde Kameraübergänge und Bildrateneinbrüche trüben den Ersteindruck. Wer ein makelloses technisches Gerüst verlangt, wartet die ersten zwei Performance-Patches ab. Taktik-Enthusiasten steigen sofort ein.