Starseeker: Astroneer Expeditions – Wenn Astroneer auf Multiplayer-Abenteuer trifft

Die unerschrockenen Entwickler von System Era Softworks und die unvorbereiteten Bodenstationen von Devolver Digital haben sich erneut zusammengetan, um den Weltraum ein Stück chaotischer zu machen. Starseeker: Astroneer Expeditions, ein brandneues Multiplayer-Abenteuer, das im Universum von Astroneer spielt, wurde offiziell angekündigt und soll 2026 erscheinen.

Eine Reise voller Entdeckungen und Teamwork

Spieler schlüpfen in die Rolle von Entdeckern an Bord der ESS Starseeker, einer hochmodernen Raumstation, die als zentraler Ausgangspunkt für die Expeditionen in die unerforschten Tiefen des Alls dient. Hier kommt es nicht nur auf Einzelkämpfertum an – Teamwork ist gefragt. Um die planetenweiten Missionen über zahlreiche Sternensysteme hinweg zu meistern, müssen die Spieler zusammenarbeiten und mit fortschrittlicher Technologie ihr Überleben sichern. Egal, ob man wertvolle Ressourcen abbaut, unbekannte Planeten kartografiert oder sich den Gefahren des Weltraums stellt – Zusammenarbeit ist der Schlüssel.

Doch das All ist nicht nur eine romantische Kulisse für heldenhafte Entdecker. Starseeker: Astroneer Expeditions hält einige Überraschungen bereit: geheimnisvolle außerirdische Kräfte, aggressive Pflanzen und faszinierende Kreaturen, die nicht immer friedlich gesinnt sind. Nur die wagemutigsten Forscher werden sich den Gefahren stellen – und belohnt werden.

Die ESS Starseeker ist mehr als nur ein Schiff – sie ist ein lebendiger Hub, der sich weiterentwickelt und als Treffpunkt für alle intergalaktischen Abenteurer dient. Dort können Spieler ihre Ausrüstung verbessern, Expeditionen planen und ihre hart verdienten Errungenschaften feiern. Und für diejenigen, die es genau wissen wollen, verbirgt sich eine tiefere Geschichte, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden.

Astroneer bleibt bestehen

Astroneer-Fans können aufatmen: Das ursprüngliche Spiel wird weiterhin mit Updates versorgt und existiert neben Starseeker: Astroneer Expeditions weiter. Statt einer Ablösung bekommt das beliebte Sandbox-Erlebnis nun eine Multiplayer-Erweiterung, die das Astroneer-Universum noch größer macht.

Mit seiner Mischung aus kooperativer Erkundung, herausfordernden Missionen und der typischen kreativen Freiheit verspricht Starseeker: Astroneer Expeditions, ein einzigartiges Abenteuer für neue und alte Fans zu werden. Also, Raumanzug anlegen – 2026 wartet das nächste große Weltraumabenteuer!