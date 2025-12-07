Starship Troopers: Ultimate Bug War – Die Föderation ruft zum Kampf

Die Schlacht um die Menschheit geht weiter. Dotemu und Auroch Digital präsentieren Starship Troopers: Ultimate Bug War, ein Retro-FPS, der die Welt der Arachnoiden endlich spielbar macht. Frühestens Anfang 2026 könnt ihr auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 selbst die Frontlinien betreten und Teil der Föderation werden.

25 Jahre nach dem Originalfilm

Die Kampagne setzt 25 Jahre nach den Ereignissen des Films Starship Troopers an. Im Mittelpunkt steht Kriegsveteranin Samantha Dietz, die uns ihre persönlichen Erinnerungen aus dem Ersten Bug-Krieg schildert. Spieler erleben ihre Missionen hautnah: Vom gnadenlosen Kampf gegen Assassin Bugs auf Klendathu bis zu Erkundungen exotischer Welten wie Planet P.

Dabei steht ein Arsenal von 14 Waffen zur Verfügung, darunter das klassische Morita-Gewehr, unterstützt von 11 taktischen Fähigkeiten und einem Mech-Fahrzeug, das für zusätzlichen Wumms sorgt. Die Kombination aus 3D-Pixel-Optik und strategischer Tiefe hebt das Spiel von typischen Retro-Shootern ab.

Anti-Bug-Kampftraining

Eine der interessantesten Neuerungen ist das Anti-Bug-Kampftraining. Hier schlüpft ihr in die Rolle der Bugs selbst. Dieses Feature ist nicht nur ein spaßiger Perspektivwechsel, sondern auch ein taktisches Lernwerkzeug. Wer die Schwächen der Insekten kennt, ist im Gefecht klar im Vorteil. Für Spieler, die sich auf die Kampagne vorbereiten möchten, eröffnet das Training zusätzliche Tiefe und Abwechslung, ohne das Hauptspiel zu ersetzen.

Was Starship Troopers: Ultimate Bug War besonders macht, ist nicht nur die Lizenz, sondern die Art, wie Auroch Digital die Vorlage interpretiert. Es ist ein Shooter, der Retro-Charme und moderne Spielmechaniken verbindet – kein bloßes Fan-Service. Die direkte Einbindung von Filmcharakteren wie Johnny Rico sorgt für Authentizität, während das neue Setting und die erweiterte Spielmechanik für frische Herausforderungen sorgen. Wer klassische Shooter liebt, bekommt hier etwas mit Substanz, nicht nur nostalgische Pixel.

Für Fans der Filme und Shooter-Enthusiasten ist das ein Titel, den man im Auge behalten sollte. Ob das Spiel die Balance zwischen Nostalgie und Innovation hält, wird sich zeigen, aber die Ausgangslage ist vielversprechend.