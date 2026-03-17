Die Föderation braucht frisches Blut und wir bekommen genau das, was wir erhofft haben: einen knallharten Retro-Shooter im Starship Troopers-Universum. Schnappt euch eure Morita, denn der „Ultimate Bug War“ bricht ab sofort los.

Es ist die perfekte Paarung: Dotemu und Auroch Digital bringen uns Starship Troopers: Ultimate Bug War! und setzen dabei auf einen Stil, den ich nur als „3D-Pixel-Spektakel“ beschreiben kann. Wer Warhammer 40,000: Boltgun geliebt hat, weiß genau, was uns hier erwartet: schnelles Movement, wuchtiges Waffen-Handling und eine ordentliche Portion Gore, wenn die Arachnoiden unter unserem Dauerfeuer zerplatzen. Dass das Ganze mit echten FMV-Sequenzen von General Johnny Rico garniert wird, ist der absolute Fanservice-Overkill. Endlich bekommt das Franchise den Look, den es verdient.

Mehr als nur stumpfes Geballer auf Klendathu

Was einen besonders hellhörig macht, ist die Struktur der Kampagne rund um Major Samantha Dietz. Wir reden hier nicht von engen Korridoren, sondern von offenen Kampfzonen. Wir entscheiden selbst, wie wir die Ziele auf Planeten wie Klendathu oder Planet P angehen – ob wir Kameraden retten oder direkt das Nest des nächsten Riesen-Bugs stürmen.

Dass wir zwischendurch sogar in die Rolle der Bugs schlüpfen können, um in Simulationen deren Schwächen zu studieren, klingt nach einer coolen Abwechslung zum Soldaten-Alltag. Die Mischung aus freischaltbaren Waffen und steuerbaren Mechs verspricht genau die Eskalation, die man von einer ordentlichen Bug-Invasion erwartet.

Das ist genau das Spiel, auf das die Community nach den eher taktischen Ausflügen der letzten Jahre gewartet hat. Es fängt diesen dreckigen, satirischen Vibe der Filme ein und packt ihn in ein Genre, das gerade sein goldenes Zeitalter feiert.

Wie wichtig ist euch der Retro-Look bei so einer Lizenz – feiert ihr den Pixel-Stil oder hättet ihr lieber eine High-End-Grafikschlacht gesehen?