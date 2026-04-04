State of Decay 3: Alpha-Tests starten im Mai – Fokus auf Koop und Feedback

Undead Labs öffnet die Türen für die Community: Ab nächsten Monat können ausgewählte Spieler in einer ersten Alpha-Phase selbst Hand anlegen und das Grundgerüst von „State of Decay 3“ testen. Damit rückt der Release des Survival-Hoffnungsträgers nach Jahren der Funkstille in greifbare Nähe, während die Entwickler gezielt auf das Feedback der Langzeit-Spieler setzen.

Mitgründer Brant Fitzgerald bestätigte diesen Schritt in einem aktuellen Video-Update und betonte, dass man sich bei der Konzeption der neuen Mechaniken massiv an der Kritik und den Wünschen aus der State of Decay 2-Community orientiert habe.

Fokus auf 4-Spieler-Koop und System-Tiefe

Die Alpha wird sich laut Fitzgerald auf drei zentrale Säulen konzentrieren, die das Herzstück der Fortsetzung bilden:

Optimierter 4-Spieler-Koop: Die nahtlose Zusammenarbeit im Team steht im Fokus, um die technischen Hürden des Vorgängers hinter sich zu lassen.

Die nahtlose Zusammenarbeit im Team steht im Fokus, um die technischen Hürden des Vorgängers hinter sich zu lassen. Neue Basis-Strategien: Das Ressourcen-Management und der Ausbau der Zufluchten wurden laut Entwicklerangaben grundlegend überarbeitet, um mehr taktische Tiefe zu bieten.

Das Ressourcen-Management und der Ausbau der Zufluchten wurden laut Entwicklerangaben grundlegend überarbeitet, um mehr taktische Tiefe zu bieten. Überarbeitetes Kampfsystem: Ein Großteil der Playtests wird dazu dienen, das Trefferfeedback und die Intensität der Zombie-Begegnungen zu validieren.

Dass Undead Labs diesen Schritt jetzt geht, ist ein klares Zeichen für den Reifegrad des Projekts. Nachdem Xbox-Chef Matt Booty Anfang des Jahres bereits von großen Fortschritten sprach, scheint das technische Fundament nun stabil genug für externe Belastungstests zu sein.

Warum der Community-Fokus entscheidend ist

State of Decay lebte schon immer von seiner speziellen Nische zwischen Survival-Simulation und Action-RPG. Dass Fitzgerald explizit erwähnt, Discord-Feedback und Livestreams analysiert zu haben, zeigt, dass man die Fehler von Teil 2 – etwa den holprigen Launch und die eingeschränkte Koop-Logik (Stichwort: „Tethering“) – nicht wiederholen will. Die Alpha ist hier kein klassisches Marketing-Event, sondern ein notwendiges Werkzeug, um die Balance der neuen Ressourcen-Systeme zu prüfen.

Interessant bleibt die Erwähnung der PS5-Gerüchte im Umfeld der News. Sollte Microsoft seine Multiplattform-Strategie weiter ausbauen, muss der Titel technisch absolut sauber abliefern, um im breiteren Markt gegen Genre-Riesen bestehen zu können.

Die Ankündigung ist ein massiver Meilenstein, aber „Alpha“ bedeutet auch: Baustelle. Wer poliertes Gameplay erwartet, wird enttäuscht werden. Für die Hardcore-Fans ist es jedoch die Chance, die Richtung des Spiels aktiv mitzugestalten. Der Fokus auf den Koop-Modus lässt hoffen, dass die technischen Altlasten der Engine endlich der Vergangenheit angehören.

Werdet ihr euch für den Test registrieren oder wartet ihr lieber auf fertiges Gameplay-Material, um euch nicht spoilern zu lassen?