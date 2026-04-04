State of Decay 3: Alpha-Tests starten im Mai – Fokus auf Koop und Feedback

Undead Labs öffnet die Türen für die Community: Ab nächsten Monat können ausgewählte Spieler in einer ersten Alpha-Phase selbst Hand anlegen und das Grundgerüst von „State of Decay 3“ testen. Damit rückt der Release des Survival-Hoffnungsträgers nach Jahren der Funkstille in greifbare Nähe, während die Entwickler gezielt auf das Feedback der Langzeit-Spieler setzen.
Mitgründer Brant Fitzgerald bestätigte diesen Schritt in einem aktuellen Video-Update und betonte, dass man sich bei der Konzeption der neuen Mechaniken massiv an der Kritik und den Wünschen aus der State of Decay 2-Community orientiert habe.
Fokus auf 4-Spieler-Koop und System-Tiefe
Die Alpha wird sich laut Fitzgerald auf drei zentrale Säulen konzentrieren, die das Herzstück der Fortsetzung bilden:
- Optimierter 4-Spieler-Koop: Die nahtlose Zusammenarbeit im Team steht im Fokus, um die technischen Hürden des Vorgängers hinter sich zu lassen.
- Neue Basis-Strategien: Das Ressourcen-Management und der Ausbau der Zufluchten wurden laut Entwicklerangaben grundlegend überarbeitet, um mehr taktische Tiefe zu bieten.
- Überarbeitetes Kampfsystem: Ein Großteil der Playtests wird dazu dienen, das Trefferfeedback und die Intensität der Zombie-Begegnungen zu validieren.
Dass Undead Labs diesen Schritt jetzt geht, ist ein klares Zeichen für den Reifegrad des Projekts. Nachdem Xbox-Chef Matt Booty Anfang des Jahres bereits von großen Fortschritten sprach, scheint das technische Fundament nun stabil genug für externe Belastungstests zu sein.
Warum der Community-Fokus entscheidend ist
State of Decay lebte schon immer von seiner speziellen Nische zwischen Survival-Simulation und Action-RPG. Dass Fitzgerald explizit erwähnt, Discord-Feedback und Livestreams analysiert zu haben, zeigt, dass man die Fehler von Teil 2 – etwa den holprigen Launch und die eingeschränkte Koop-Logik (Stichwort: „Tethering“) – nicht wiederholen will. Die Alpha ist hier kein klassisches Marketing-Event, sondern ein notwendiges Werkzeug, um die Balance der neuen Ressourcen-Systeme zu prüfen.
Interessant bleibt die Erwähnung der PS5-Gerüchte im Umfeld der News. Sollte Microsoft seine Multiplattform-Strategie weiter ausbauen, muss der Titel technisch absolut sauber abliefern, um im breiteren Markt gegen Genre-Riesen bestehen zu können.
Die Ankündigung ist ein massiver Meilenstein, aber „Alpha“ bedeutet auch: Baustelle. Wer poliertes Gameplay erwartet, wird enttäuscht werden. Für die Hardcore-Fans ist es jedoch die Chance, die Richtung des Spiels aktiv mitzugestalten. Der Fokus auf den Koop-Modus lässt hoffen, dass die technischen Altlasten der Engine endlich der Vergangenheit angehören.
Werdet ihr euch für den Test registrieren oder wartet ihr lieber auf fertiges Gameplay-Material, um euch nicht spoilern zu lassen?
PC only?
Das spiel interessiert mich bin aufjedenfall die Zielgruppe für so ein game. Der zweite teil hat mir grafisch nicht gefallen