State of Decay 3: Closed Betas starten noch 2026

Undead Labs öffnet die Tore zur Zombie-Apokalypse deutlich früher für die breite Masse als gedacht. Noch in diesem Jahr starten die geschlossenen Beta-Tests für „State of Decay 3“, bevor das Spiel 2027 erscheint.

Die erste Alpha-Welle im April war extrem intim. Jetzt liefert Entwickler Undead Labs konkrete Ergebnisse: Das Feedback zur verbesserten Lichtstimmung, den dynamischen Wettereffekten und der Reaktivität der Charaktere fiel durchweg positiv aus. Auch an kleineren Schrauben wie Bart- und Kleidungsvariationen wurde gedreht.

Das ist nett, aber nicht der eigentliche Knackpunkt. Der liegt in den Fundamenten des Gameplay-Rasters.

Größte Karte der Seriengeschichte braucht den Stresstest

Creative Director Kevin Patzelt macht keinen Hehl daraus, warum die Testphasen so hochgefahren werden. Die neue Open-World ist das größte Areal, das das Studio je gebaut hat. Hinzu kommt ein ungebundener Koop-Modus, bei dem sich Spieler frei über die gesamte Karte verteilen können. Netzwerk-Code und Server müssen brennen. Anders geht es nicht.

Die Entwickler testen zudem das überarbeitete Permadeath-System. Stirbt ein Überlebender, soll das tiefere narrative Konsequenzen für die gesamte Community haben als in den Vorgängern. Klingt auf dem Papier stark. Ob das Balancing im Chaos eines Multiplayer-Spiels standhält, müssen die Betas zeigen.

„Wir werden unsere Alpha-Phase und anschließend die Closed Beta im Laufe der Zeit auf weitere Spieler ausweiten. Dies ist unsere bisher größte Karte, und angesichts des uneingeschränkten Multiplayer-Modus müssen wir die Gelegenheit unbedingt nutzen, um das Spiel einem Stresstest zu unterziehen und Feinabstimmungen vorzunehmen“, sagte Kevin Patzelt, Creative Director bei Undead Labs. „Falls ihr nicht sofort Zugang erhaltet, könnt ihr euch sicher sein, dass es im Laufe des Jahres weitere Gelegenheiten für Spieler geben wird – sowohl für diejenigen, die mit der Serie vertraut sind, als auch für Neulinge.“

Wer dabei sein will, kann sich ab sofort unter playtest.stateofdecay.com registrieren. Der Titel erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PC, Steam, PlayStation 5 sowie direkt im Game Pass.

Die Transparenz von Undead Labs tut dem Projekt gut. Die technische Hürde durch die riesige Map und echten Open-World-Koop ist gigantisch, weshalb frühe Stresstests genau der richtige Weg sind. Skepsis bleibt beim Permadeath-System – das muss sich im echten Spielgefühl beweisen.