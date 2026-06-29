State of Decay 3: Microsoft plant Verkauf von Undead Labs oder Schließung droht

Microsoft verhandelt über einen Verkauf des State of Decay-Entwicklers Undead Labs, um eine komplette Schließung des Studios im Zuge der laufenden Xbox-Umstrukturierung zu verhindern.
Sollte sich kein Käufer finden, stehen bei dem in Seattle ansässigen Studio rund 110 Arbeitsplätze vor dem Aus. Microsoft reagiert damit auf den von Xbox-CEO Asha Sharma angekündigten „Reset“ der Gaming-Sparte, der die größte Entlassungswelle in der Geschichte der Marke nach sich ziehen könnte.
Die Xbox-Krise
Undead Labs ist das vierte First-Party-Studio, das innerhalb weniger Wochen auf der Abschussliste von Microsoft gelandet ist. Zuvor wurde bekannt, dass sich bereits Compulsion Games, Double Fine und Ninja Theory in Verhandlungen befinden, um sich freizukaufen und wieder Unabhängigkeit zu erlangen. Microsoft hat das Studio hinter State of Decay im Jahr 2018 übernommen. In den vergangenen acht Jahren hat das Team jedoch kein einziges neues Spiel unter der Flagge der Xbox Game Studios veröffentlicht.
Das ist das Kernproblem. Microsofts aggressive Akquisitionsstrategie der letzten Jahre kollidiert nun frontal mit der harten Realität fehlender Veröffentlichungen. Während große Divisionen wie Blizzard und Bethesda mit prozentualen Stellenstreichungen rechnen müssen, droht kleineren, zugekauften Studios das Ende.
Das lange Warten auf State of Decay 3
Die Ankündigung von „State of Decay 3“ erfolgte bereits im Jahr 2020. Später gaben die Entwickler zu, dass der damalige Trailer nur die Existenz des Projekts bestätigen sollte – das Spiel selbst existierte zu diesem Zeitpunkt quasi nur als Textdokument. Erst bei der diesjährigen Xbox-Präsentation im Juni 2026 gab es ein echtes Lebenszeichen und die Ankündigung für das Jahr 2027.
Das Timing ist ein PR-Desaster für Microsoft. Erst wird das Spiel für Xbox Series, PC und erstmals auch für die PlayStation 5 präsentiert, wenige Wochen später steht das Studio vor dem Aus. Genau das gleiche Schicksal teilt Ninja Theory mit Senua’s Saga. Ein Muster zeichnet sich ab. Microsoft zeigt Spiele auf Hochglanz-Events, um die Marke zu stärken, während intern bereits die Abwicklung der Teams läuft.
Ein geplanter Release im Jahr 2027 für ein Studio, das aktuell zum Verkauf steht oder vor der Schließung steht, ist extrem wackelig. Wer auf „State of Decay 3“ wartet, muss sich darauf einstellen, dass das Projekt entweder doch noch eingestellt, an einen neuen Publisher übertragen oder unter massiven Sparmaßnahmen fertiggestellt wird. Microsofts Multiplattform-Strategie bröckelt intern, bevor sie beim Kunden richtig ankommen kann.
Xbox ist bereits tod
Wann es wohl Bethesda an den Kragen geht?
Ist das ein Wunder? State of Decay 2 kam 2018 raus. Was hat Undead Labs die 8 Jahre gemacht? Wenn man sich das Spiel anschaut kann man denken das dieses Spiel schnell zusammengeschustert wurde. Viele aufgekaufte Firmen machen lange rein gar nichts. Und wenn sie was rausbringen ist es meistens Kacka. Das MS solange mitmacht wundert mich eher.
Blame Microsoft. They have bought roughly 40 game studios and keep closing them down. They claim they’re not successful enough, whereas most devs would kill for the numbers that those titles sold, some of them exceeding expectations and Microsoft still shut them down.
They also whinge that development time on games is too long (well duh – they’re complicated) which is why they keep buying established IP’s expecting a quick turnaround. It doesn’t work that way. Microsoft has been so obtuse in this view.
War definitiv meine letzte Xbox☝️…
Thomas Klare
Ist bei Sony nicht anders.
Andreas Weiß das Sony gleich nach Spiel Vorstellungen einstampft is bei MS mit Abstand schlimmer☝️😅…
Thomas Klare Sony bringt die Spiele erst raus und stampft dann ein, siehe Concord und Marathon wird das nächste sein 😅
Daniel Scheitler es geht hier um Studio schließen…
Daniel Torge dann google mal nach Entlassungen und Schließungen von Sony!
Jörg Maihaus ja und da sehe ich kleine Studios und vorallem bedeutend weniger als die zahlreichen von Ms. Kein Vergleich
Daniel Torge naja, weder Undead Labs noch Ninja Theory sind wirklich groß.
Aber insgesamt hat Sony schon etliche Studios auf dem Gewissen. Blickt man auf die Geschichte insgesamt zurück, kommt da einiges zusammen. Schauen mal auf die 2000er zurück.
Hier geht’s nicht um besser-schlechter. Zeigt nur, dass das in der Branche so läuft.
Am Ende müssen Zahlen stimmen.
Wäre ohne Microsoft schon lange weg
René Brand was ein Unsinn
Daniel Torge ja, ist das Unsinn? Hätten die sich das wirklich erlauben können, seit 2018 nichts mehr auf die Reihe zu bringen?
Daniel Torge weil? Die haben ein Handy spiel raus gebracht was sie vor Veröffentlichung eingestampft haben und danach nur noch state of decay, heißt seit 2013 mehr oder weniger nur 2 Spiele die jetzt auch absolut nicht die erfolgreichsten ihrer Zeit waren.
Alter lasst sie das zombie game zu ende entwicklen. Sony sollte sie kaufen und zumindest mit bend days gone 2 machen. Mit Basen Bau,Fraktionen so wie im ersten teil schon angedacht
Ich hab’s gesagt aber jeder Xbox Fan sagt und schreit neeein das ist gut das belebt Konkurrenz die schwachen oder doofen Entwickler weg. Ich finde es ebenfalls schade allein die Nachricht auch wenn ich das Spiel nicht kenne ich hatte ne Xbox 20jahre, aber muss sagen fühle mich wohler bei Sony keine Ahnung wieso es fängt bei der Bildqualität an, ihr denkt die ist gleich ? Nein beide Konsolen berechnen Lichter Schatten etc anders.
Xbox nebenbei heißt direct x Box deshalb die Ähnlichkeit zum PC auch und die Grafik ebenfalls.
Naja abgedriftet 😃 schade das MS die macht und Geld hat einfach Studios weg zu schmeißen wie es ihnen beliebt, MS ist tot glaubt es mir.
Es wird nicht mehr nach Qualität geguckt auch wenn die neue Chefin das sagt man sieht das Gegenteil bisher nur und selbst wenn die Konsole gut wird die neue was bringt es wenn man keine Games mehr hat, am Ende bleibt MS nichts anderes übrig als ihre Technologie an Sony zu verkaufen und Anteile zu kassieren.
Laif Ru *Es wird nicht mehr nach Qualität geguckt…“
Wie kommst du darauf?
Laut dem Publisher-Ranking 2026 ist Xbox deutlich vor Sony bei den Spielen.
Xbox hat im letzten Jahr 21 Spiele veröffentlicht und 81% davon wurden in Tests mit Gut oder besser bewertet (80+ von 100 Punkten).
Xbox’s bestbewertetes Spiel letztes Jahr hatte 92 Punkte.
Insgesamt kommt Xbox damit auf Platz 5 als Publisher.
Sony hat im gleichen Zeitraum 13 Spiele veröffentlicht und nur 53% davon waren gut oder besser bewertet.
Deren bestbewertetes Spiel letztes Jahr hatte 90 Punkte.
Insgesamt kommt Sony damit nur auf Platz 21.
Und mit Forza Horizon 6 hat Xbox eines der bestbewertesten Spiele überhaupt von 2026 bisher, es ist bei jedem Testmagazin ganz oben mit dabei, auch anhand der Spielerbewertungen.
Also zumindest zum aktuellen Zeitpunkt kommt von Sony spieletechnisch mehr Mist (ich persönlich hatte meine PS5 zuletzt vor rund 2 Jahren an, als Helldivers 2 kam).
Daniel Scheitler wieso schaust du auf ein Jahr? Seit 2020 hat MS eine einzige Nominierung für das GotY, EINE!!!!!
Sony steht bei 3 GotY Titeln und 8 Nominierungen. Sony liefert Qualität, MS fast nur Müll und das ist auch der Grund, warum MS mit der Xbox Sparte vor dem aus steht
und die wollen die nummer eins werden 🤣🤣🤣👍🏻
Oh man und ich dachte die fangen sich nochmal.. aber alles wird immer schlimmer.. bald gibt es dann wohl kein Halo mehr…
Ja, ein Hoch auf Microsoft. Das kommt davon, dass die alles kaufen und jetzt am Ende wo es nicht so läuft. Wie geplant wird alles dicht gemacht.
Also ich hoffe, dass ihr einen Käufer finden und ich hoffe, ehrlich gesagt Sony
Ich würde gerne in den dritten Teil bekommen, der auch für PlayStation jetzt hätte erscheinen sollen aber wenn die ganze Arbeit umsonst gewesen sein soll und sie das Studio dann plötzlich jetzt schließen nachdem jetzt einiges an Gameplay gezeigt wurde, wäre das echt traurig
Sash Flerano THQ Nordic könnte übernehmen, die sind relativ in Ordnung.
Hoffen wir mal, ich möchte halt nur nicht, dass das Spiel jetzt abgebrochen wird, sondern zu Ende gebracht wird und auch auf PlayStation erscheint
Sash Flerano Denke mal, wenn das Spiel fertig ist, wird das Studio geschlossen sowie mit Senua. Das Studio wird geschlossen.
Maxim Neumann, das Studio wäre tatsächlich super dafür 👍🏻
Sash Flerano genau das ist ja das Problem wenn große Firmen kleine Entwickler kaufen… Läuft nicht? Dicht gemacht.. Marke tot.. ich hasse es so sehr..