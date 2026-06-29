State of Decay 3: Microsoft plant Verkauf von Undead Labs oder Schließung droht

Microsoft verhandelt über einen Verkauf des State of Decay-Entwicklers Undead Labs, um eine komplette Schließung des Studios im Zuge der laufenden Xbox-Umstrukturierung zu verhindern.

Sollte sich kein Käufer finden, stehen bei dem in Seattle ansässigen Studio rund 110 Arbeitsplätze vor dem Aus. Microsoft reagiert damit auf den von Xbox-CEO Asha Sharma angekündigten „Reset“ der Gaming-Sparte, der die größte Entlassungswelle in der Geschichte der Marke nach sich ziehen könnte.

Die Xbox-Krise

Undead Labs ist das vierte First-Party-Studio, das innerhalb weniger Wochen auf der Abschussliste von Microsoft gelandet ist. Zuvor wurde bekannt, dass sich bereits Compulsion Games, Double Fine und Ninja Theory in Verhandlungen befinden, um sich freizukaufen und wieder Unabhängigkeit zu erlangen. Microsoft hat das Studio hinter State of Decay im Jahr 2018 übernommen. In den vergangenen acht Jahren hat das Team jedoch kein einziges neues Spiel unter der Flagge der Xbox Game Studios veröffentlicht.

Das ist das Kernproblem. Microsofts aggressive Akquisitionsstrategie der letzten Jahre kollidiert nun frontal mit der harten Realität fehlender Veröffentlichungen. Während große Divisionen wie Blizzard und Bethesda mit prozentualen Stellenstreichungen rechnen müssen, droht kleineren, zugekauften Studios das Ende.

Das lange Warten auf State of Decay 3

Die Ankündigung von „State of Decay 3“ erfolgte bereits im Jahr 2020. Später gaben die Entwickler zu, dass der damalige Trailer nur die Existenz des Projekts bestätigen sollte – das Spiel selbst existierte zu diesem Zeitpunkt quasi nur als Textdokument. Erst bei der diesjährigen Xbox-Präsentation im Juni 2026 gab es ein echtes Lebenszeichen und die Ankündigung für das Jahr 2027.

Das Timing ist ein PR-Desaster für Microsoft. Erst wird das Spiel für Xbox Series, PC und erstmals auch für die PlayStation 5 präsentiert, wenige Wochen später steht das Studio vor dem Aus. Genau das gleiche Schicksal teilt Ninja Theory mit Senua’s Saga. Ein Muster zeichnet sich ab. Microsoft zeigt Spiele auf Hochglanz-Events, um die Marke zu stärken, während intern bereits die Abwicklung der Teams läuft.

Ein geplanter Release im Jahr 2027 für ein Studio, das aktuell zum Verkauf steht oder vor der Schließung steht, ist extrem wackelig. Wer auf „State of Decay 3“ wartet, muss sich darauf einstellen, dass das Projekt entweder doch noch eingestellt, an einen neuen Publisher übertragen oder unter massiven Sparmaßnahmen fertiggestellt wird. Microsofts Multiplattform-Strategie bröckelt intern, bevor sie beim Kunden richtig ankommen kann.