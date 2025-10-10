State of Decay 3: Schlechte Nachrichten für die Xbox-Hoffnung

Es war einmal ein ambitioniertes Zombie-Spiel, das die Zukunft der Xbox prägen sollte. State of Decay 3 wurde 2020 mit einem beeindruckenden Trailer angekündigt, und verschwand danach fast komplett von der Bildfläche. Nach Jahren des Schweigens keimte 2024 mit einem zweiten Trailer kurz Hoffnung auf, doch seither herrscht erneut Funkstille. Nun verdichten sich die Hinweise, dass der nächste Teil der Survival-Reihe noch lange auf sich warten lässt.

2027 statt 2026 – was steckt hinter der Verzögerung?

Laut dem Xbox-Insider Jez Corden ist ein Release im Jahr 2027 realistischer als 2026. Der Grund: Microsoft habe offenbar zusätzliches Budget in das Projekt gesteckt, um es grundlegend zu überarbeiten. Offiziell bestätigt ist das zwar nicht, aber Corden spricht von „weiteren Investitionen“, die auf ein längerfristiges Ziel hindeuten.

Das klingt zunächst nach einem guten Zeichen, schließlich deutet zusätzliche Finanzierung auf Vertrauen in das Projekt hin. Gleichzeitig bedeutet es aber auch: State of Decay 3 ist wohl noch weit von einer finalen Version entfernt. Angesichts des schwierigen Entwicklungsverlaufs von Undead Labs überrascht das kaum. Seit Jahren kursieren Berichte über interne Probleme, Personalwechsel und kreative Neuausrichtungen.

Zwischen Hoffnungsträger und Risiko-Projekt

Brisant wird es, wenn man die Situation im größeren Xbox-Kontext betrachtet. Finanzchefin Amy Hood soll laut Insidern extrem ehrgeizige Umsatzvorgaben für die Gaming-Sparte vorgegeben haben, ein Szenario, das laut Corden bereits zu Projekt-Streichungen geführt hat. Wenn also selbst sogenannte „Hero-Projekte“ wie State of Decay 3 unter Druck stehen, dürfte das für viele Xbox-Studios ein beunruhigendes Signal sein.

Für Fans bleibt immerhin ein kleiner Trost: Das Spiel gilt weiterhin als eines der Prestigeprojekte von Xbox Game Studios – und soll laut früheren Gerüchten auch auf PS5 erscheinen. Doch wer auf neues Gameplay oder gar einen Releasetermin hofft, wird sich wohl noch bis mindestens zur Xbox Games Showcase 2026 gedulden müssen.

So bitter es klingt: Ein späterer Release könnte am Ende sogar gut sein. Wenn State of Decay 3 wirklich das große, ambitionierte Survival-Erlebnis werden soll, das viele erwarten, dann braucht es Zeit, und Stabilität im Studio. Nur eines wäre schlimmer als eine lange Wartezeit: ein unfertiges Spiel, das den Namen State of Decay nicht verdient.