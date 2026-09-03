State of Play ab 15 Uhr im Livestream, plus Final Fantasy 7 Revelation Special

Sony zeigt ab 15 Uhr den nächsten PlayStation State of Play und dieses Mal sogar ein doppeltes Livestream-Event für PS5-Spiele.

Das Event startet mit weltweiten Updates zu verschiedenen Titeln und endet mit einem ausführlichen Einblick in das Rollenspiel „Final Fantasy VII Revelation“. Direkt im Anschluss folgt die Präsentation State of Play Japan, die den Fokus gezielt auf kommende Spiele japanischer und asiatischer Entwicklerstudios richtet.

Alle relevanten Highlights gibt es parallel und im Anschluss bei uns im Feed.