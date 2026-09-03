Featured

State of Play ab 15 Uhr im Livestream, plus Final Fantasy 7 Revelation Special

Das PlayStation State of Play im September 2026 zeigt ab 15 Uhr neue PS5-Spiele und bietet einen erweiterten Einblick in das RPG Final Fantasy VII Revelation.

By
Mark Tomson
Mark Avatar 2026
ByMark Tomson
Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
Follow:

Sony zeigt ab 15 Uhr den nächsten PlayStation State of Play und dieses Mal sogar ein doppeltes Livestream-Event für PS5-Spiele.

Das Event startet mit weltweiten Updates zu verschiedenen Titeln und endet mit einem ausführlichen Einblick in das Rollenspiel „Final Fantasy VII Revelation“. Direkt im Anschluss folgt die Präsentation State of Play Japan, die den Fokus gezielt auf kommende Spiele japanischer und asiatischer Entwicklerstudios richtet.

Alle relevanten Highlights gibt es parallel und im Anschluss bei uns im Feed.

TAGGED:
Share This Article
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Newest
Oldest Most Voted
Juan
3. September 2026 15:29

Finde ich gut das Playstation Double Fine auf die Beine hilft, nachdem es von xbox fallen gelassen wurde.

Geil ein GTA VI Dualsense! 😀

Last edited 1 Stunde zuvor by Juan
0
Antworten
Gta Vi Preorder 300 600

You Might Also Like