State of Play ab 23 Uhr hier im Livestream

Sony erinnert noch einmal an den heutigen State of Play, der sich ab 23 Uhr hier live bei uns, auf Youtube und Twitch verfolgen lässt.

In rund 30 Minuten gibt es neue Einblicke in zehn PlayStation 4- und PlayStation 5-Spiele. Dazu gehören Neuankündigungen sowie Spiele von Third-Party- oder Indie-Entwicklern, die bereits im Rahmen der PS5-Präsentation im Juni vorgestellt wurden.

Die Episode wird keine Neuigkeiten zu PlayStation-Hardware oder zu geschäftsorientierten Themen liefern, sondern sich ganz auf kommende Spiele konzentrieren.

State of Play Übersicht:

Termin : 25. Februar 2021

: 25. Februar 2021 Wann : 23 Uhr

: 23 Uhr Wo: Youtube, Twitch & Co.

Spekulationen

Wild spekuliert werden bereits die neuen PlayStation Plus Spiele, darunter womöglich Final Fantasy VII Remake nebst PS5 Ankündigung, erstes Material zu GTA V auf PS5, sowie mehr zu Returnal und Ratchet & Clank, das im Juni für PS5 erscheint.

Weitere Themen des State of Play könnten bald erscheinende Spiele wie Five Nights at Freddy’s: Security Breach, Oddworld Soulstorm, sowie Updates zu bestehenden Spielen wie Godfall und dessen DLCs.

Los geht es um 23 Uhr, während alle Neuigkeiten im Anschluss hier im Newsbereich folgen.