State of Play am 18. August liefert 20 Minuten Gameplay zu Phantom Blade Zero

S-Game schaltet die Pre-Orders für „Phantom Blade Zero“ auf der PlayStation 5 frei und kündigt für den 18. August um 4:00 Uhr MESZ einen eigenständigen State of Play-Livestream mit knapp 20 Minuten reinem Gameplay an. Der Release des Dark-Wuxia-Titels erfolgt am 29. Oktober 2026.

Vorbestellungen starten vor der eigentlichen Mechanik-Sichtungsphase

S-Game wählt eine ungewöhnliche Reihenfolge. Die Pre-Order-Phase läuft ab sofort, obwohl die tiefere Aufschlüsselung der Kampfsysteme und Player-Builds erst in wenigen Tagen im eigenen Sony-Format folgt. Vorbesteller erhalten Vorab-Zugriff auf das Zubehör „Treasure Basin“ sowie das „Legacy“-Outfit. Beide Items sind alternativ im normalen Spielverlauf freischaltbar. Kein Paywall-Zwang bei Ausrüstungsteilen.

Der Fokus des Streams liegt auf dem Nahkampfsystem und der Integration von Motion-Capturing. Martial-Arts-Spezialist Donnie Yen fungiert seit 2023 als Creative Consultant für die Kampfanimationen. Yen übernimmt zusätzlich die Rolle des Mocap- und Facial-Actors für den Charakter Mó Yuan.

Das Ziel ist die Übertragung realer Bewegungsabläufe in ein schnelles Action-Framework. Wer komplexe Eingabeketten statt generischer Keyframe-Animationen erwartet, erhält hier handfeste physische Daten als Basis.

20-Minuten-Streaming mit Fokus auf Builds und Wagnis-Kämpfe

Der angekündigte State of Play-Broadcast umfasst laut Entwickler unveröffentlichtes Material. Gezeigt werden Kämpfe auf beweglichen Plattformen, die Auseinandersetzung mit der Fraktion „The Hunt“ sowie konkrete Verzweigungen innerhalb der Charakter-Builds. Für Co-Streamer gilt: Vorsicht bei der Zweitverwertung. Lizenzierte Audio-Tracks könnten VOD-Aufnahmen auf Twitch und YouTube blockieren. Punkt.

Die Vorbesteller-Freigabe vor dem eigentlichen Deep-Dive verlangt Vorschussvertrauen. Ein 20-minütiges State of Play bietet allerdings genügend Raum, um die tatsächliche Performance und das Kampfsystem ohne Trailer-Schnitt auf Herz und Nieren zu prüfen. Am 18. August müssen harten Zahlen und ungefiltertes Gameplay folgen.