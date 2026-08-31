State of Play am 3. September: Doppelevents zu FFVII Revelation

Sony veranstaltet am 3. September 2026 zwei aufeinanderfolgende State of Play-Ausgaben mit Fokus auf weltweiten Partnern und japanischen Studios.

Sony bedient am 3. September ab 15:00 Uhr MESZ zwei Zielgruppen gleichzeitig. Der erste Stream deckt Ankündigungen von PlayStation Studios und weltweiten Drittherstellern ab. Am Ende steht eine längere Gameplay-Präsentation von „Final Fantasy VII Revelation“ im Mittelpunkt. Square Enix nutzt das Zeitfenster für den nächsten Marketing-Schub des Nachfolgers.

State of Play Japan am 3. September

Direkt im Anschluss folgt der Ableger State of Play Japan. Die Moderation übernimmt wie gewohnt der Synchronsprecher Yuki Kaji. Dieser Programmblock konzentriert sich rein auf Titel aus Asien. Neue Gameplay-Szenen und Ankündigungen regionaler Entwickler füllen das Sendeformat.

Die zweigeteilte Struktur zeigt die klare Trennung der Vermarktungsstrategie. Westliche Produktionen und die große Square-Enix-Marke bedienen den weltweiten Stream. Das asiatische Segment erhält eine eigene Plattform. Wer den Livestream als Content-Creator weiterverarbeiten möchte, muss wegen lizenzierter Musikrechte bei Aufzeichnungen mit Sperrungen rechnen.

Sony splittet das Format, um die Präsentationszeit pro Spiel zu erhöhen, ohne die weltweite Aufmerksamkeit zu überfordern. Die strikte Trennung bedeutet für das Haupt-Event weniger Lückenbüßer, zwingt Zuschauer ohne Interesse am japanischen Markt jedoch zum Abschalten nach Block eins. Die parallele Ankündigung schützt den Serverbetrieb durch gestaffelte Aufrufe auf YouTube und Twitch.