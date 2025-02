State of Play: Die wichtigsten Ankündigungen in der Übersicht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat Sony mal wieder eine State of Play abgehalten und gezeigt, was PlayStation-Spieler in den kommenden Monaten und Jahren erwartet. Dabei gab es ein paar spannende Neuankündigungen und jede Menge frische Trailer. Wir geben euch einen Überblick.

Days Gone bekommt ein Remaster

Days Gone wurde von Sony in den letzten Jahre eher stiefmütterlich behandelt. Einen zweiten Teil gab es nie, obwohl viele Fans sich einen Nachfolger durchaus gewünscht hätten. Jetzt bekommt wenigstens der erste Teil ein Remaster spendiert. Das erscheint am 25. April 2025 auf der PS5 und dem PC. Sony verspricht eine verbesserte Technik und ein frischer DLC ist auch dabei.

Neues Spiel von den Returnal-Machern angekündigt

Zum Ende der Show hatte Sony noch eine echte Überraschung geplant. Das neue Spiel der Returnal-Entwickler Housemarque heißt Saros, soll 2026 erscheinen und wurde mit einem epischen Trailer angekündigt. Es handelt sich um ein Third-Person-Adventure mit Sci-Fi-Setting, bei dem sich die Spielwelt mit jedem Tod der Spielfigur verändert. Die Grundprämisse erinnert an Returnal, aber es wird sicher ein paar Abwandlungen und neue Ideen geben.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hat einen Releasetermin

Bisher war nur wenig zum Remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bekannt. Auf der State of Play hat Sony jetzt einen neuen Trailer zum Spiel gezeigt und direkt auch den Release verraten. Wie es Insider schon vorher von den Dächern gepfiffen hatten, erscheint das Stealth-Abenteuer am 28. August 2025 für die PlayStation 5.

Weitere Ankündigungen

MindsEye, das Teil eines Großprojekts von einem ehemaligen Rockstar-Entwickler ist, hat neues Material gezeigt

Tides of Annihilation ist ein dystopisches Actionspiel, das in den Ruinen Londons spielt und neu angekündigt wurde

In Short