State of Play heute Abend ab 23 Uhr – Fokus auf Borderlands 4

Grenzenlose Action und fette Beute: Heute Abend um 23 Uhr (MESZ) meldet sich Sony mit einer brandneuen State of Play-Ausgabe zurück – und die steht ganz im Zeichen von Borderlands 4!

Gearbox Software hebt in einem über 20-minütigen Gameplay-Deep-Dive den Schleier über sein neuestes Loot-Spektakel, das am 12. September erscheint. Freu dich auf exklusive Einblicke in neue Waffen, durchgeknallte Charaktere, Skill-Systeme und abgefahrene Missionen, die den Wahnsinn der Borderlands-Welt auf ein neues Level heben.

Die Show wird wie gewohnt live auf den offiziellen PlayStation-Kanälen bei YouTube und Twitch übertragen. Wer schon immer wissen wollte, wie sehr Borderlands 4 die Serie weiterdreht, sollte heute Abend definitiv einschalten!