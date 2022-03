State of Play im März, Hinweise auf Event verdichten sich

Seit einigen Tagen gibt es vermehrt Berichte, wonach Sony einen neuen State of Play vorbereitet, der für diesen März angesetzt ist. Das wird jetzt erneut aus Industriekreisen untermauert.

Während man von offizieller Seite bislang nichts aus dieser Richtung hört, gibt es etwas handfestere Hinweise aus Entwicklerkreisen, die auf dem besagten State of Play ihre Spiele zeigen wollen.

So scheint dieser tatsächlich für diesen März angesetzt zu sein, aufgrund der weltweiten Ereignisse bittet man aber darum, die Show zu verschieben, weil man es wohl für etwas unpassend hält. Man geht aber davon aus, dass man noch im März etwas dazu hören wird.

Gegenüber Gamerreactor heißt es aktuell:

„Einige Entwickler, die ihre Spiele in der Show zeigen werden, und sogar einige aus den PlayStation Studios haben darum gebeten, die Show zu verschieben, weil sie den schrecklichen Dingen, die gerade passieren, nicht das Rampenlicht nehmen wollen. Dies hat angeblich zu Gesprächen über eine Verzögerung um ein oder zwei Wochen geführt, aber zumindest klingt es so, als würden wir vor Ende März einige sehr aufregende Ankündigungen von PlayStation und seinen Partnern bekommen.“

Hogwarts Legacy Gerüchte entwickeln sich zum Running-Gag

Welche Spiele damit insbesondere gemeint sind, verrät man nicht. Fast im wöchentlichen Rhythmus wirft man aber Hogwarts Legacy in den Ring, zu dem es bald einen neuen Trailer geben soll. Selbiges entwickelt sich so langsam aber zum Running-Gag.

So auch wieder im vergangenen Wochenende, wo sich die zahlreichen Insider zum zehnten Mal sicher sind, dass es bald soweit sein wird. Das geht nun schon seit mehreren Monaten so, ohne dass es jemals Andeutungen darauf seitens Publisher Warner Bros. gab. Dennoch beharren die Insider auf ihr heiliges Wissen, vermutlich solange, bis es dann tatsächlich eintritt.

Sony selbst könnte sich auf einem neuen State of Play zu God of War Ragnarök äußern, das irgendwann in diesem Jahr erscheinen soll. Ferner wären Forspoken und Stray interessante Titel, die sich ebenfalls in der Endphase der Entwicklung befinden.

Bis sich niemand dazu offiziell dazu äußert, kann man aber auch in diesem Punkt leider nur abwarten.