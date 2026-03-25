State of Play im Mai 2026: Neues God of War im Fokus?

Sony bereitet laut Branchen-Insidern eine neue State of Play für Mai 2026 vor, bei der vor allem das nächste große Spiel von Santa Monica Studio im Rampenlicht stehen könnte. Das Event soll den Grundstein für Sonys Line-up im restlichen Jahr und darüber hinaus legen.

Die Gerüchte um ein PlayStation-Event im späten Frühjahr verdichten sich massiv. Nachdem bereits der bekannte Insider shinobi602 ein Event für Mai ins Spiel gebracht hatte, untermauert nun ein Bericht von millieamand diese Pläne: Sony hat offenbar bereits damit begonnen, Partner und Entwickler zu kontaktieren, um die Verfügbarkeit von Trailern und Gameplay-Material für ein Zeitfenster im Mai oder frühen Juni zu prüfen.

Cory Barlogs Geheimprojekt wird konkret

Das spannendste Detail dieser Meldung betrifft nicht das Event an sich, sondern das potenzielle Line-up. Laut shinobi602 stehen die Chancen gut, dass wir endlich das neue Projekt von Cory Barlog (Director von God of War 2018) zu sehen bekommen.

Kein God-of-War-Remaster: Es wird klargestellt, dass es sich hierbei um eine völlig neue IP oder ein separates Projekt handelt, das nichts mit der gemunkelten God of War-Trilogie-Neuauflage zu tun hat.

Es wird klargestellt, dass es sich hierbei um eine völlig neue IP oder ein separates Projekt handelt, das nichts mit der gemunkelten God of War-Trilogie-Neuauflage zu tun hat. Release-Strategie: Santa Monica Studio peilt angeblich einen Zeitraum an, der eine Enthüllung in der ersten Jahreshälfte 2026 notwendig macht – entweder auf der State of Play oder kurz darauf beim Summer Game Fest.

Nach der ausführlichen, über 60-minütigen State of Play im Februar muss Sony jetzt nachlegen. Während das Februar-Event stark auf Third-Party-Titel und kleinere Updates setzte, lechzt die Community nach handfesten First-Party-Ankündigungen von den großen PlayStation Studios. Ein Auftritt von Cory Barlog wäre genau das, was viele Fans nach der relativ ruhigen Phase der letzten Monate erwarten.

Sollte die Ankündigung im Mai ausbleiben, deutet das laut Insidern eher auf eine interne Verschiebung des Release-Fensters hin als auf ein Fehlen des Spiels an sich. Sony scheint den Zyklus zwischen Enthüllung und Veröffentlichung bei seinen Top-Titeln mittlerweile bewusst kürzer zu halten.

Die Zeichen stehen gut. Die Konsistenz der Berichte von verschiedenen, bisher zuverlässigen Quellen spricht für ein Event im Mai. Dennoch: Eine State of Play ist kein „PlayStation Showcase“. Erwartet also kein zweistündiges Feuerwerk, sondern einen fokussierten Blick auf einige Blockbuster und Partner-Projekte. Der Fokus auf Barlogs neues Spiel könnte diese Ausgabe jedoch weit über das Niveau einer Standard-Präsentation heben.

Welches Studio neben Santa Monica muss im Mai liefern, damit das Jahr für euch gerettet ist – Sucker Punch mit einem Ghost of Tsushima Nachfolger oder Naughty Dog mit ihrer neuen IP?