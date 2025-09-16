Latest

State of Play im September? Gerüchte rund um Sonys nächste PS5-Show verdichten sich

Sony bereitet wohl eine neuen State of Play im September 2025 vor. Insider deuten auf Wolverine, Saros und mehr hin. Was steckt hinter den Gerüchten?

Mark Tomson
mark author
Mark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Ein Kommentar
State Of Play

Seit Jahren gehört der September Sony. Ob State of Play oder das größere PlayStation Showcase – irgendetwas passiert fast immer. 2025 scheint keine Ausnahme zu sein. In den letzten Wochen häufen sich Berichte, dass bis Ende des Monats ein neuer Livestream auf dem Programm steht. Jetzt gießt auch der bekannte Leaker NateTheHate Öl ins Feuer: Auf Social Media kommentierte er knapp, aber eindeutig – „Sony hat bald eine Show.“

Wahrscheinliches Format: State of Play

Laut Branchenkenner soll es diesmal keinen großen Showcasen geben, sondern eine klassische State of Play. Das passt zu Sonys Strategie der letzten Jahre: Lieber kleinere, fokussierte Streams, statt das ganze Pulver auf einmal zu verschießen. Erwartet also eine Mischung aus First-Party-Updates und Third-Party-Ankündigungen – nicht die ganz große Show, aber mehr als ein kleines Info-Update.

Die spannendste Spekulation betrifft Marvel’s Wolverine von Insomniac. Laut Gerüchten könnte der Titel endlich ausführlicher gezeigt werden, ein Release im Jahr 2026 steht im Raum. Ebenfalls im Gespräch: Saros von Housemarque, das noch vor Jahresende präsentiert werden soll. Und dann ist da noch dieses ominöse 2,5D-Spiel im God of War-Universum, das seit Monaten in der Gerüchteküche wabert. Sicher ist davon nichts, aber genau das macht eine State of Play ja interessant.

Realistisch betrachtet wird Sony kaum die ganz großen Überraschungen auspacken. Ein tieferer Blick auf Marvel’s Wolverine wäre allerdings ein Statement, und Housemarque liefert traditionell Qualität. Ob das reicht, hängt davon ab, was die Third-Party-Seite noch beisteuert. Ein State of Play im September ist fast gesetzt, und selbst ohne Megabomben gibt es Stoff für Diskussionen.

1 Kommentar
Crydog
24 Minuten zuvor

Ah das sind wir wieder resi9 Leon gemaplay würde für mich die state of play auf 1 katapultieren

