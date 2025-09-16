State of Play im September? Gerüchte rund um Sonys nächste PS5-Show verdichten sich

Seit Jahren gehört der September Sony. Ob State of Play oder das größere PlayStation Showcase – irgendetwas passiert fast immer. 2025 scheint keine Ausnahme zu sein. In den letzten Wochen häufen sich Berichte, dass bis Ende des Monats ein neuer Livestream auf dem Programm steht. Jetzt gießt auch der bekannte Leaker NateTheHate Öl ins Feuer: Auf Social Media kommentierte er knapp, aber eindeutig – „Sony hat bald eine Show.“

Wahrscheinliches Format: State of Play

Laut Branchenkenner soll es diesmal keinen großen Showcasen geben, sondern eine klassische State of Play. Das passt zu Sonys Strategie der letzten Jahre: Lieber kleinere, fokussierte Streams, statt das ganze Pulver auf einmal zu verschießen. Erwartet also eine Mischung aus First-Party-Updates und Third-Party-Ankündigungen – nicht die ganz große Show, aber mehr als ein kleines Info-Update.

Die spannendste Spekulation betrifft Marvel’s Wolverine von Insomniac. Laut Gerüchten könnte der Titel endlich ausführlicher gezeigt werden, ein Release im Jahr 2026 steht im Raum. Ebenfalls im Gespräch: Saros von Housemarque, das noch vor Jahresende präsentiert werden soll. Und dann ist da noch dieses ominöse 2,5D-Spiel im God of War-Universum, das seit Monaten in der Gerüchteküche wabert. Sicher ist davon nichts, aber genau das macht eine State of Play ja interessant.

Realistisch betrachtet wird Sony kaum die ganz großen Überraschungen auspacken. Ein tieferer Blick auf Marvel’s Wolverine wäre allerdings ein Statement, und Housemarque liefert traditionell Qualität. Ob das reicht, hängt davon ab, was die Third-Party-Seite noch beisteuert. Ein State of Play im September ist fast gesetzt, und selbst ohne Megabomben gibt es Stoff für Diskussionen.