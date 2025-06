State of Play – Indie-Showcase zwischen Retro, Simulation und Story

Bei Sonys aktuellem State of Play lag der Fokus klar auf kleineren Titeln. Das bedeutet nicht, dass es an Highlights gefehlt hätte – im Gegenteil. Vom geistigen Tetris-Nachfolger bis zum düsteren Prequel von Bloodstained wurde einiges geboten. Hier ist die Übersicht.

Klassiker modern gedacht: Lumines Arise und Ninja Gaiden Ragebound

Mit Lumines Arise meldet sich das Studio hinter Tetris Effect: Connected zurück und bleibt sich treu: Blockpuzzle trifft Musik, Licht und Flow. Das Spielprinzip bleibt simpel – Blöcke kombinieren, Reihen auflösen – aber das audiovisuell abgestimmte Erlebnis sorgt erfahrungsgemäß für eine fast meditative Sogwirkung. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht.

Ein echtes Überraschungsmoment war Ninja Gaiden: Ragebound. Entwickelt von den Machern von Blasphemous, soll das neue Ninja Gaiden Elemente aus der 2D-Ära mit der Komplexität der 3D-Ableger verbinden. Wie genau das in der Praxis aussieht, ist aktuell noch unklar. Aber allein die Verbindung dieser beiden Welten dürfte alte Fans und neugierige Soulslike-Spieler gleichermaßen ansprechen. Erscheinungstermin: unbekannt.

Storylastig, schräg oder experimentell – der Rest der Indie-Auswahl

Mit Bloodstained: The Scarlet Engagement wird ein Prequel zu Ritual of the Night erzählt. Statt Miriam stehen diesmal Leo und die „Black Wolves“ im Mittelpunkt. Der Look bleibt gotisch, das Gegnerdesign abgedreht. Erzählt wird die Vorgeschichte rund um den Dämonenfürsten Elias – Genretypisch mit reichlich Endzeitstimmung und Kämpfen gegen das Böse. Ein Releasetermin steht noch aus.

Für Abwechslung sorgt Baby Steps, das am 8. September erscheint. Spielerisch ist es eine Mischung aus absurder Gang-Simulation und ungewollter Körperbeherrschung. Man übernimmt Nate, einen typischen „Failson“, der das Laufen neu lernen muss. Ob das mehr ist als ein Gag auf Zeit, bleibt abzuwarten.

Eine andere Art von Kontrolle erwartet uns in Cairn. In der spielbaren Demo, die ab sofort verfügbar ist, geht es ums Bergsteigen – und zwar ernsthaft. Klettern erfordert hier Planung, Balance und Präzision. Wer sich für realistische Systeme und eine ruhige Erkundung interessiert, sollte reinschauen. Vollversion: noch ohne Datum.

Sword of the Sea wurde bereits früher gezeigt, hat nun aber ein konkretes Release-Datum: 10. August. Das neue Projekt vom Journey-Künstler kombiniert hohes Tempo mit Erkundung und einer eleganten Surf-Ästhetik. Der Soundtrack stammt erneut von Austin Wintory.

Sea of Remnants hingegen wurde neu angekündigt. Ein Free-to-Play-RPG mit Erkundung, Crew-Management, rundenbasierten Kämpfen und Inselflair. Noch ist vieles vage – ein fester Release fehlt.

Abschließend gab es mit Tides of Tomorrow (Release: 24. Februar 2026) noch ein Multiplayer-Storyspiel, das stark auf Entscheidungsfreiheit setzt. Spieler folgen einander durch eine narrative Welt, in der Krankheiten und Meeresplaneten den Hintergrund bilden. Wer hier wen beeinflusst, ist Teil des Konzepts.

Die Indie-Sektion des State of Play war vielfältig, durchdacht und teilweise angenehm mutig. Wer also mehr als nur Blockbuster sucht, dürfte hier einige spannende Titel auf dem Radar haben. Welche Spiele davon landen auf eurer Liste? Schreibt’s gern in die Kommentare.