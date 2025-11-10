State of Play Japan angekündigt: Fokus auf asiatische Spiele und echte Überraschungen?

Sony hat einen neuen State of Play angekündigt, der am 11. November über die Bühne geht, mit einem klaren Fokus auf Spiele aus Japan und dem asiatischen Raum. Laut PlayStation soll die Show über 40 Minuten dauern und nicht nur Trailer, sondern auch Interviews und Einblicke in laufende Projekte bieten.

Moderiert wird das Ganze von Yuki Kaji, einem bekannten japanischen Synchronsprecher, den Anime-Fans unter anderem aus Attack on Titan kennen.

Das Format wird gleichzeitig auf dem japanischen und internationalen PlayStation-YouTube-Kanal ausgestrahlt, mit japanischer Sprachausgabe und englischen Untertiteln. Startzeit ist der 11. November, 23 Uhr deutscher Zeit (bzw. 7 Uhr morgens in Japan).

Was wir erwarten dürfen

Sony hält sich mit Details zurück, spricht aber von einer Mischung aus „beliebten Serien“ und „einzigartigen Indie-Kreationen“. Das klingt nach einem Programm, das sowohl große Namen wie Final Fantasy oder Persona ansprechen könnte, als auch Highlights wie Metaphor: ReFantazio.

Gerade die Betonung auf asiatische Entwicklerstudios dürfte spannend werden. Sony will offenbar wieder stärker zeigen, dass Japan als Kreativstandort eine Schlüsselrolle in der PlayStation-Strategie spielt. Die letzten State-of-Play-Ausgaben waren meist westlich geprägt; jetzt gibt’s wieder Lokalkolorit.

Ein interessanter Nebensatz betrifft auch Streamer: Sony weist ausdrücklich darauf hin, dass urheberrechtlich geschützte Musik im Stream vorkommen kann – Co-Streams oder VODs sollten also vorsichtig sein, wenn sie ihre Mitschnitte veröffentlichen wollen.

Sony setzt auf kulturelle Stärke

Die Entscheidung, einen eigenen State of Play Japan zu veranstalten, ist mehr als PR. Sie zeigt, dass Sony das kreative Potenzial seiner asiatischen Partner wieder sichtbarer machen will, nach Jahren, in denen westliche Produktionen wie Spider-Man oder Horizon im Rampenlicht standen.

Ob die Show am Ende wirklich liefert, hängt natürlich von den Ankündigungen ab. Wenn Sony bekannte Marken mit neuen Gesichtern kombiniert und ein paar mutige Indies dazwischenstreut, könnte das eine der interessanteren Shows des Jahres werden.