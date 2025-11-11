EventFeatured

State of Play Japan startet heute um 23 Uhr im Livestream!

Sony zeigt ab 23 Uhr den neuesten State of Play Japan mit über 40 Minuten Fokus auf Spiele aus Japan & Asien. Livestream, Trailer und Insights inklusive.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de
Sony bringt mit dem State of Play Japan über 40 Minuten volle Ladung Spiele aus Japan und ganz Asien – von großen Reihen bis zu spannenden Indies. Moderiert wird die Show von Yuki Kaji, bekannt aus Anime-Hits, mit japanischer Originalsprache und englischen Untertiteln.

Wir liefern euch parallel dazu alle wichtigen Infos, Trailer, Updates und unsere Einschätzung direkt aus der Show. Erwartet werden unter anderem Update zu Phantom Blade Zero und Where Winds Meet, zwei potenzielle Blockbuster aus Fernost, die kurz vor dem Release stehen.

Los geht es um 23 Uhr auf Youtube und direkt hier bei uns!

