State of Play kehrt zurück: Was erwartet uns am 12. Februar?

Am 12. Februar erwartet uns ein spannender Abend, denn die beliebte State of Play-Show von PlayStation kehrt zurück! Ab 14:00 Uhr PT (17:00 Uhr ET / 23:00 Uhr MEZ) können Fans auf YouTube und Twitch eine über 40-minütige Präsentation mit Neuigkeiten zu den kommenden PS5-Spielen erleben. Dies ist die perfekte Gelegenheit, einen exklusiven Einblick in die neuesten Entwicklungen der Gaming-Welt zu erhalten. Die Show wird sowohl auf Englisch als auch Japanisch übertragen – so können Fans weltweit die aufregenden Updates verfolgen.

God of War und Hell is Us dabei?

Dieses Mal dürfen sich die Zuschauer auf eine einzigartige Auswahl an Spielen freuen, die von Studios aus aller Welt stammen. Es wird vermutet, dass wir mehr zu den heiß erwarteten Titeln wie Hell is Us erfahren, das die Spieler mit einer düsteren, post-apokalyptischen Welt herausfordert. Ein weiteres Highlight könnte die Remaster-Version von God of War sein, die mit noch besseren Grafiken und erweiterten Inhalten die Fans der Serie begeistern dürfte.

Besonders spannend ist, dass State of Play nicht nur große Blockbuster in den Mittelpunkt stellt, sondern auch kleinere, aber ebenso faszinierende Indie-Spiele, die das Potenzial haben, genauso viel Aufmerksamkeit zu erregen. Hier kommen die kreativen Köpfe aus der ganzen Welt zu Wort und zeigen, wie vielfältig die Gaming-Landschaft ist.

Die Show ist ein Muss für jeden PlayStation-Fan, der einen Blick in die Zukunft wagen möchte. Auch Co-Streaming und die Möglichkeit, die Sendung als VOD anzusehen, sorgen dafür, dass niemand etwas verpasst – jedoch wird wie immer darauf hingewiesen, dass lizenzierte Musik in der Übertragung enthalten sein könnte, was das Co-Streaming und die VOD-Archive beeinträchtigen könnte.