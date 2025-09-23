State of Play kehrt zurück: Was uns am 24. September erwartet

Am kommenden Mittwoch ist es wieder so weit: Sony lädt zum nächsten State of Play. Ab 23 Uhr deutscher Zeit verspricht die Show über 35 Minuten lang neue Einblicke, Ankündigungen und Updates aus der Welt der PlayStation. Mit dabei: Third-Party-Studios, Indie-Entwickler und auch hauseigene Teams. Besonders spannend, ein ausführlicher Gameplay-Einblick in Saros, dem neuen Projekt von Housemarque, das 2026 erscheinen soll.

Fokus auf Vielfalt

Sony kündigt an, dass diesmal nicht nur die großen Namen im Rampenlicht stehen. Stattdessen wird ein bunter Mix aus bekannten Marken und kleineren Überraschungen erwartet. Für viele Fans dürfte der Blick auf Saros jedoch das Highlight sein: Rund fünf Minuten Gameplay, direkt von der PS5 aufgenommen, sollen zeigen, wohin sich das Studio nach Returnal bewegt.

Wer vor allem auf frische Indie-Ideen setzt, darf gespannt sein, hier hat Sony zuletzt in den Shows oft kleine Geheimtipps präsentiert, die später zu großen Fanlieblingen wurden.

Die State of Play ist längst mehr als nur ein Showcase, es ist für viele Spieler ein Stimmungsbarometer. Gibt Sony den Indies Raum? Werden große Partner wie Capcom oder Square Enix neue Trailer liefern? Oder geht es diesmal vor allem um hauseigene Projekte? Gerade weil in den letzten Monaten viel über Sonys Veröffentlichungsstrategie diskutiert wurde, könnte diese Ausgabe Hinweise darauf geben, wohin die Reise 2026 führt.

Ob es große Überraschungen gibt oder nicht, der neue State of Play dürfte den Diskurs unter Fans wieder ordentlich anheizen. Und mal ehrlich: Wer schaltet nicht ein, wenn Housemarque fünf Minuten Gameplay raushaut?

Was meint ihr: Wird Sony eher auf Nummer sicher gehen oder trauen sie sich, auch mal wieder richtig zu überraschen?