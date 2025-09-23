Latest

State of Play kehrt zurück: Was uns am 24. September erwartet

Die nächste State of Play steht am 24. September an. Über 35 Minuten News & Gameplay, inkl. einem großen Einblick in Housemarques neues Spiel Saros.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Follow:
3 Kommentare
State Of Play

Am kommenden Mittwoch ist es wieder so weit: Sony lädt zum nächsten State of Play. Ab 23 Uhr deutscher Zeit verspricht die Show über 35 Minuten lang neue Einblicke, Ankündigungen und Updates aus der Welt der PlayStation. Mit dabei: Third-Party-Studios, Indie-Entwickler und auch hauseigene Teams. Besonders spannend, ein ausführlicher Gameplay-Einblick in Saros, dem neuen Projekt von Housemarque, das 2026 erscheinen soll.

Fokus auf Vielfalt

Sony kündigt an, dass diesmal nicht nur die großen Namen im Rampenlicht stehen. Stattdessen wird ein bunter Mix aus bekannten Marken und kleineren Überraschungen erwartet. Für viele Fans dürfte der Blick auf Saros jedoch das Highlight sein: Rund fünf Minuten Gameplay, direkt von der PS5 aufgenommen, sollen zeigen, wohin sich das Studio nach Returnal bewegt.

Wer vor allem auf frische Indie-Ideen setzt, darf gespannt sein, hier hat Sony zuletzt in den Shows oft kleine Geheimtipps präsentiert, die später zu großen Fanlieblingen wurden.

Die State of Play ist längst mehr als nur ein Showcase, es ist für viele Spieler ein Stimmungsbarometer. Gibt Sony den Indies Raum? Werden große Partner wie Capcom oder Square Enix neue Trailer liefern? Oder geht es diesmal vor allem um hauseigene Projekte? Gerade weil in den letzten Monaten viel über Sonys Veröffentlichungsstrategie diskutiert wurde, könnte diese Ausgabe Hinweise darauf geben, wohin die Reise 2026 führt.

Ob es große Überraschungen gibt oder nicht, der neue State of Play dürfte den Diskurs unter Fans wieder ordentlich anheizen. Und mal ehrlich: Wer schaltet nicht ein, wenn Housemarque fünf Minuten Gameplay raushaut?

More Read

Ps5 2023
PS5 Bundle: Digital Edition + zweiter Controller für 459,99€ – Letzte Chance auf 1 TB SSD
Logitech G RS50
Logitech G RS50: Neues Premium-Lenkrad für Sim-Racer vorgestellt
intergalactic the heretic prophet tati gabrielle
Intergalactic: The Heretic Prophet – Naughty Dog überrascht mit mysteriösem Update

Was meint ihr: Wird Sony eher auf Nummer sicher gehen oder trauen sie sich, auch mal wieder richtig zu überraschen?

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
3 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Bunnes
13 Minuten zuvor

Und mal ehrlich: Wer schaltet nicht ein, wenn Housemarque fünf Minuten Gameplay raushaut?“

Mich hat bisher noch kein einziges Spiel von Housemarque interessiert…

0
Antworten
Crydog
1 Stunde zuvor

-Leon reveal cgi und in capcom showcase gameplay am 28.09
-Soros hoffentlich kein rouge/souls like
-sqaure ff7 part 3
-Ich glaube es wird ein infamnous secon sind und first liegt remaster/pc Versionen angekündigt,da wird der Wechsel nochmal geschmeidiger auf pc
-wolverine
Alles andere juckt mich nicht

0
Antworten
Bunnes
15 Minuten zuvor
Reply to  Crydog

Das mit Soros hoffe ich ebenfalls. Hoffentlich sind diese Rouge-/Souls-Trends bald vorbei.

2
Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz

Read more

3
0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x