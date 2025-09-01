State of Play mit 007 First Light – PlayStation kündigt 30-minütiges Gameplay an

Jetzt ist es offiziell: 007 First Light wird im nächsten State of Play am 3. September ausführlich vorgestellt. Sony und IO Interactive kündigen einen mehr als 30-minütigen Deep Dive an, der Bonds erstes Abenteuer als MI6-Rekrut in voller Länge zeigt.

30 Minuten Agenten-Action live

Los geht’s am 3. September um 20 Uhr deutscher Zeit auf den offiziellen Twitch- und YouTube-Kanälen von PlayStation. Laut IOs Kommunikationsmanager Yann Roskell erwartet uns eine komplette Mission, inklusive rasanten Autoverfolgungen, Schleichpassagen und klassischen Feuergefechten. Damit liefert IO Interactive nicht nur kurze Trailer-Schnipsel, sondern echtes Material, das den Kern des Gameplays offenlegt.

Nach der Mission gibt es außerdem zusätzliche Einblicke von den Entwicklern selbst, die erklären wollen, wie ihr Ansatz für Bond aussieht und was ihr Spiel von klassischen Agenten-Abenteuern unterscheidet. Schon im Juni hatte man im State of Play den ersten Trailer gezeigt, doch jetzt steht das eigentliche Gameplay im Fokus.

Verbindung zu Previews und Embargo

Wie hier berichtet, konnten bereits auf der Gamescom ausgewählte Medien und Content-Creator einen ersten Blick hinter die Kulissen werfen. Die Veröffentlichung dieser Eindrücke wurde aber durch ein Embargo blockiert, und genau das dürfte nun nach dem State of Play fallen. Das bedeutet: Kurz nach der offiziellen Präsentation können wir mit einer Flut an Previews, Analysen und Meinungen rechnen.

Mit 30 Minuten geballtem Gameplay sendet Sony ein klares Signal. 007 First Light soll nicht nur als Lizenzprojekt punkten, sondern als echtes Prestige-Game im PS5-Lineup. Ob IO Interactive den Spagat zwischen Bond-Authentizität und moderner Action schafft, werden wir bald selbst beurteilen können. Klar ist: Der September wird für Bond-Fans zum Pflichttermin.