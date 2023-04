State of Play mit Final Fantasy XVI angekündigt

Sobald der Stream zum State of Play verfügbar ist, ergänzen wir diesen an dieser Stelle.

Final Fantasy XVI präsentiert eine völlig neue, eigenständige Geschichte in der Final Fantady-Reihe, die Spieler in eine epische und düstere Fantasywelt entführt. Das Land von Valisthea wurde mit dem Licht der Mutterkristalle gesegnet, doch die Fäule bedroht alle Reiche sowie den Frieden zwischen ihnen.

Ob weitere Spiele während der Show gezeigt werden, ist derzeit offen. Auch ist diesmal nicht klar, ob man in irgendeiner Form über Hardware sprechen wird. Normalerweise schließt Sony dies explizit aus, was diesmal nicht der Fall ist.

Den State of Play wird man am morgigen Donnerstag um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit über die üblichen Kanäle ausstrahlen, in denen man in rund 20 Minuten über das Rollenspiel informiert.

