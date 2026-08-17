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State of Play mit Phantom Blade Zero ab 4 Uhr im Livestream

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Phantom Blade Zero steht im Fokus der State of Play am 18. August 2026. Sony zeigt 20 Minuten Gameplay zum PS5-Actionspiel von S-GAME inklusive Demo-Erwartung.

State Of Play Phantom Blade Zero

Sony strahlt in der Nacht vom 17. auf den 18. August 2026 um 04:00 Uhr CEST eine knapp 20-minütige State of Play aus, die sich ausschließlich auf das Actionspiel „Phantom Blade Zero“ konzentriert. Der Livestream liefert zwei Monate vor dem geplanten Release im Oktober ausführliche Gameplay-Einblicke und Details zu den Spielmechaniken.

Reines Gameplay statt Marketing-Talk

Entwickler S-GAME nutzt die rund 20-minütige Übertragung für einen gezielten Deep-Dive. Keine Trailer-Monologe. Keine Fremdtitel. Das Studio konzentriert sich auf die Vorstellung des dynamischen Kampfsystems und der Spielwelt des düsteren Wuxia-Titels, der sogenannten „Phantom World“. Die Sendezeit deutet auf eine strukturierte Gameplay-Präsentation hin, die über einfache Cutscenes hinausgeht.

Für den europäischen Markt fällt der Sendetermin auf Dienstag, den 18. August 2026, um 04:00 Uhr morgens (CEST). Wer die Ausstrahlung live auf den offiziellen YouTube- oder Twitch-Kanälen von PlayStation verfolgt, muss früh aufstehen.

Demo-Release als finale Belastungsprobe

Spannend wird es beim Thema Hands-on. Aus Branchenkreisen verdichten sich die Anzeichen, dass im Rahmen der Show eine spielbare PS5-Demo angekündigt und direkt veröffentlicht wird. Das ist kalkuliert. S-GAME muss vor dem Release im Oktober beweisen, dass die bisher gezeigten, extrem flüssigen Kampfchoreografien nicht nur in Rendervideos funktionieren, sondern präzises Input-Feedback auf dem DualSense-Controller liefern.

Gerade bei schnellen Wuxia-Titeln entscheiden Frame-Pacing, Latenz und Treffer-Feedback über Erfolg oder Misserfolg. Ein sofortiger Demo-Drop wäre der einzig logische Schritt, um Zweiflern die Performance auf der PS5-Hardware zu demonstrieren.

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Ein 20-minütiger Monofokus auf einen einzelnen Dritthersteller-Titel zeigt Sonys Vertrauen in die technische Substanz von „Phantom Blade Zero“. Für PS5-Spieler wird die Ausstrahlung am Dienstagmorgen vor allem durch eine potenzielle Demo relevant. Sollte die Testversion erscheinen, liefert sie die nötige Klarheit darüber, wie gut die Angriffsanimationen und das Parade-System auf der Heimkonsole laufen.

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