State of Play mit Phantom Blade Zero ab 4 Uhr im Livestream

Sony strahlt in der Nacht vom 17. auf den 18. August 2026 um 04:00 Uhr CEST eine knapp 20-minütige State of Play aus, die sich ausschließlich auf das Actionspiel „Phantom Blade Zero“ konzentriert. Der Livestream liefert zwei Monate vor dem geplanten Release im Oktober ausführliche Gameplay-Einblicke und Details zu den Spielmechaniken.

Reines Gameplay statt Marketing-Talk

Entwickler S-GAME nutzt die rund 20-minütige Übertragung für einen gezielten Deep-Dive. Keine Trailer-Monologe. Keine Fremdtitel. Das Studio konzentriert sich auf die Vorstellung des dynamischen Kampfsystems und der Spielwelt des düsteren Wuxia-Titels, der sogenannten „Phantom World“. Die Sendezeit deutet auf eine strukturierte Gameplay-Präsentation hin, die über einfache Cutscenes hinausgeht.

Für den europäischen Markt fällt der Sendetermin auf Dienstag, den 18. August 2026, um 04:00 Uhr morgens (CEST). Wer die Ausstrahlung live auf den offiziellen YouTube- oder Twitch-Kanälen von PlayStation verfolgt, muss früh aufstehen.

Demo-Release als finale Belastungsprobe

Spannend wird es beim Thema Hands-on. Aus Branchenkreisen verdichten sich die Anzeichen, dass im Rahmen der Show eine spielbare PS5-Demo angekündigt und direkt veröffentlicht wird. Das ist kalkuliert. S-GAME muss vor dem Release im Oktober beweisen, dass die bisher gezeigten, extrem flüssigen Kampfchoreografien nicht nur in Rendervideos funktionieren, sondern präzises Input-Feedback auf dem DualSense-Controller liefern.

Gerade bei schnellen Wuxia-Titeln entscheiden Frame-Pacing, Latenz und Treffer-Feedback über Erfolg oder Misserfolg. Ein sofortiger Demo-Drop wäre der einzig logische Schritt, um Zweiflern die Performance auf der PS5-Hardware zu demonstrieren.

Ein 20-minütiger Monofokus auf einen einzelnen Dritthersteller-Titel zeigt Sonys Vertrauen in die technische Substanz von „Phantom Blade Zero“. Für PS5-Spieler wird die Ausstrahlung am Dienstagmorgen vor allem durch eine potenzielle Demo relevant. Sollte die Testversion erscheinen, liefert sie die nötige Klarheit darüber, wie gut die Angriffsanimationen und das Parade-System auf der Heimkonsole laufen.