State of Play mit Ratchet & Clank: Rift Apart ab 23 Uhr hier im Livestream

Sony erinnert noch einmal an den heutigen State of Play mit Ratchet & Clank: Rift Apart, der um 23 Uh startet. Außerdem stellt man zwei Indie-Titel vor.

Für Ratchet & Clank: Rift Apart können die Fans mehr als 15 Minuten frisches Gameplay und somit zahlreiche neue Eindrücke aus dem neuesten Adventure erwarten. Darin hat der böse Dr. Nefarious ein Gerät aktiviert, mit dem er in alternative Dimensionen reisen kann – zu Galaxien, in denen er immer gewinnt –, werden Ratchet und Clank getrennt.

Während sie versuchen, wieder zueinanderzufinden, treffen sie auf eine neue Lombax-Widerstandskämpferin, erkunden bekannte sowie unbekannte Orte (die einige dimensionale Überraschungen bereithalten) und führen ein ganz neues Arsenal an überirdischen Waffen.

Für Spieler, die bisher noch keine Ratchet & Clank-Spiele kennen, ist dieses Abenteuer mit seiner eigenständigen Geschichte ein perfekter Einstieg. Langjährige Fans der Reihe werden zudem mit zahlreichen, tiefer gehenden Bezügen zu früheren Spielen versorgt.

Indies als Bonus

Wie anfangs erwähnt, gibt es obendrauf erste Eindrücke zwei weiterer Indie-Titel für PlayStation 4 und PlayStation 5.

Los geht es um 23 Uhr unserer Zeit. Alle Infos vom State of Play gibt es dann hier bei uns.