State of Play mit Suicide Squad: Kill the Justice League angekündigt

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint am 26. Mai 2023.

Alle vier DC-Superschurken, die mit tödlichem Sprengstoff in ihren Köpfen implantiert wurden, haben keine andere Wahl, als sich zusammenzuschließen und diesen unhaltbaren Auftrag als Teil von Amanda Wallers berüchtigter Task Force X auszuführen. Das funktioniert alleine, in man nach Belieben zwischen den Charakteren wechselt oder sich mit Freunden im Mehrspieler-Koop zusammentut.

Suicide Squad: Kill the Justice League bietet eine originelle Erzählung mit einer detailreichen Open-World-Metropole. Die Geschichte folgt den Suicide Squad-Mitgliedern Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark, die sich einer unmöglichen Mission stellen müssen, um die Erde zu retten und die größten DC-Superhelden der Welt, The Justice League, zu töten.

Alle Infos vom State of Play und zu Suicide Squad: Kill the Justice League gibt es im Anschluss hier bei uns.

„Macht euch bereit für neue Einblicke in einige mit Spannung erwartete Spiele unserer Drittanbieter-Partner sowie für einen ersten Blick auf fünf PlayStation VR2-Spiele, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Danach erwarten euch mehr als 15 Minuten mit brandneuen Gameplay-Details und Updates zu Suicide Squad: Kill the Justice League, dem nächsten Spiel der Rocksteady Studios.“

Dieser wird am kommenden Donnerstag ab 22 Uhr ausgestrahlt und präsentiert in mehr als 15 Minuten die neuesten Highlights aus dem Actiontitel. Zudem werden werden Third-Party-Titel vorgestellt.

Sony kündigt den ersten State of Play in diesem Jahr an, der sich dem nächsten Rocktsteady-Projekt Suicide Squad: Kill the Justice League widmet.

