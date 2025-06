State of Play noch diese Woche? Spekulationen um Resident Evil 9 und God of War Spin-Off

In diesen Tagen mehren sich abermals Hinweise auf ein bevorstehendes State of Play-Event von Sony. Der bekannte Branchen-Insider Shinobi602 ließ auf ResetEra durchblicken, dass eine Ankündigung zur aktuellen PlayStation-Lage „morgen“ erfolgen könnte – was viele als subtile Andeutung auf ein neues Event interpretieren.

Besonders brisant wird es durch die Nähe zur Switch 2-Woche von Nintendo, was die These nahelegt, dass Sony sich gezielt in diese Phase positionieren könnte. Unterm Strich bleibt es bislang bei Andeutungen – offizielle Informationen fehlen Stand jetzt.

Wird Resident Evil 9 angekündigt?

Ein Thema, das die Diskussion dominiert, ist die mögliche Enthüllung von Resident Evil 9. Branchenbeobachter wie Dusk Golem tippen auf eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit und weitere anonyme Quellen betonen unabhängig voneinander, dass Resident Evil 9 bei einem Juni-Event – möglicherweise einem State of Play – präsentiert wird. Diese Einschätzung stützt sich auf den bisherigen Veröffentlichungstrend: Haupttitel von Capcoms RE Engine wurden regelmäßig im Juni bei PlayStation-Formaten angekündigt.

Auch wenn das keine Garantie darstellt, scheint ein Reveal in diesem Monat möglich. Einige Stimmen auf Reddit gehen sogar so weit zu sagen: Sollte Resident Evil 9 nicht angekündigt werden, „esse ich die Küchenrolle zu Hause“. Das sagt zwar mehr über den Tonfall der Community aus als über die Faktenlage, zeigt aber die Erwartungshaltung.

Ghost of Yōtei, God of War Spin-Off & Co.

Neben Resident Evil 9 kursieren auch Namen wie Ghost of Yotei oder Saros, zwei bislang unbestätigte Projekte, die teils mit dem Ghost of Tsushima-Universum oder neuen Sony-IPs in Verbindung gebracht werden. Ebenso wird schon länger über ein potenzielles Spinoff zu God of War spekuliert – hier gab es bereits Gerüchte um eine Rückkehr zur griechischen Mythologie.

Ob all diese Titel – oder zumindest einer – tatsächlich auf dem Event auftauchen, bleibt fraglich. Denkbar ist, dass Sony Inhalte streut – zwischen einem möglichen State of Play, dem Summer Game Fest oder zukünftigen Shows.

Die Hinweise auf ein PlayStation-Event im Juni kommen überraschend, konkrete Bestätigungen gibt es bisher aber nicht. Das Timing wäre angesichts der parallelen Nintendo Switch 2-Gerüchte nachvollziehbar, und bei Resident Evil 9 spricht die Historie für eine Enthüllung in diesem Zeitraum.

Bis dahin bleibt es bei gut informierten Spekulationen. Ein realistischer Blick lohnt sich – und der Verzicht auf zu viel Wunschdenken ebenso.