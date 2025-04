State of Play – Sony kündigt neue Show mit Borderlands 4 an

PlayStation-Fans aufgepasst: Am Mittwoch wird es explosiv – Gearbox und Sony laden zur eigenen State of Play rund um Borderlands 4. Der irrsinnig bunte Loot-Shooter meldet sich damit eindrucksvoll zurück und hat nicht nur brandneues Gameplay im Gepäck, sondern auch eine Überraschung im Kalender: Der Release rückt vor!

Die eigens für Borderlands 4 angesetzte Show wird am 30. April um 23 Uhr deutscher Zeit auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen von PlayStation live ausgestrahlt. Mit dabei: Creative Director Graeme Timmins und das Team von Gearbox, die tief in das Spielgeschehen eintauchen wollen. Schauplatz ist diesmal der geheimnisvolle Planet Kairos, auf dem wir – natürlich – alles in Schutt und Asche legen dürfen. Ziel: Der sogenannte „Timekeeper“, ein bislang unbekannter Widersacher, dem wir vermutlich sehr schnell sehr weh tun werden.

State of Play mit Sprengkraft: Borderlands im Fokus

Doch damit nicht genug: Borderlands 4 erscheint früher als ursprünglich angekündigt. Der neue Termin ist der 12. September 2025 – ganze elf Tage früher als geplant. Randy Pitchford, Chef von Gearbox, gab via X bekannt, dass das Team „mit Vollgas“ am Spiel arbeite, um das „beste Borderlands aller Zeiten“ abzuliefern. Man könne es kaum erwarten, die neue Welt mit den Fans zu teilen – und zwar ahead of schedule.

Borderlands 4 has a 💥 NEW RELEASE DATE 💥 Sep. 12, 2025! https://t.co/Xy0JMcz5X1 pic.twitter.com/iewKcAPpKb — Borderlands (@Borderlands) April 29, 2025

Neben PS5, Xbox Series X/S und PC wurde nun auch offiziell bestätigt: Borderlands 4 kommt später im Jahr auch auf die Nintendo Switch 2. Damit steht fest: Der Loot-Wahnsinn kennt keine Plattformgrenzen mehr.

Ob Gearbox sich diesmal auf die Stärken der Reihe besinnt – verrückte Charaktere, kompromisslose Action und ein Hauch Anarchie – oder den „Games as a Service“-Pfad weiter beschreitet, bleibt spannend. Klar ist nur: Borderlands 4 will größer, irrer und chaotischer werden als je zuvor. Und was wäre da besser geeignet als ein State of Play, das all das zelebriert?

Wer auf absurde Waffen, zynischen Humor und eine Prise Zerstörungswut steht, sollte sich diesen Mittwoch im Kalender markieren. Kairos wartet – und es wird blutig.