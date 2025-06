State of Play – Sony kündigt neue Show zum Summer Game Fest an

Sony hat offiziell das nächste State of Play Event angekündigt, das am Mittwoch, dem 4. Juni, um 23:00 Uhr MESZ ausgestrahlt wird. Gezeigt werden sollen neue Trailer, Updates und Einblicke in aktuelle und kommende PS5-Titel. Die Show wird rund 40 Minuten dauern und live hier bei uns, auf YouTube und Twitch gestreamt.

Inhaltlich bleibt Sony vage: Man spricht von einer „Auswahl großartiger Spiele von Entwicklern aus aller Welt“. Wie üblich wird die Sendung auf Englisch ausgestrahlt, parallel sind aber auch Co-Streams möglich – mit Einschränkungen.

Was ist bekannt – und was nicht?

Wie so oft bei State of Play-Events ist der genaue Fahrplan nicht bekannt. Offiziell hält sich Sony bedeckt, doch in der Community kursieren bereits erste Spekulationen. Besonders häufig genannt: Resident Evil 9, das sich laut mehreren Brancheninsidern beim Summer Game Fest gezeigt werden soll. Auch ein mögliches God of War-Spin-Off, das sich Gerüchten zufolge in die griechische Mythologie zurückkehrt, wird in Foren und sozialen Medien offen diskutiert. Bestätigt ist davon bisher allerdings nichts.

Wer das Event co-streamen oder aufzeichnen möchte, sollte laut Sony Vorsicht walten lassen. In der offiziellen Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass lizenzierte Musik enthalten sein könnte, die bei VOD-Uploads zu Einschränkungen führen kann. Wer Clips später erneut verwenden möchte, sollte idealerweise auf solche Musik verzichten oder auf stumme Segmente zurückgreifen.

State of Play kehrt am 04. Juni zum Summer Game Fest zurück

Was dürfen PS5-Fans erwarten?

Die State of Play im Juni ist zeitlich gut platziert: Inmitten des Summer Games Fest und möglichen Ankündigungen zur Gamescom bietet das Format eine Plattform für kleinere und mittlere Titel – mit Raum für Überraschungen. Ob große First-Party-Projekte zu sehen sein werden, ist offen.

Ein Blick auf frühere Ausgaben zeigt: Sony nutzt das State of Play meist für konkrete Updates, seltener für symbolträchtige Enthüllungen. Diesmal stehen Titel wie Saros von Housemarque, Death Stranding 2 und Ghost of Yōtei hoch im Kurs, die Sony als Nächstes in der Pipeline hat.

Alle Neuigkeiten vom State of Play gibt es im Anschluss hier bei uns!