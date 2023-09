State of Play – Sony kündigt neuen Showcase an

Wie vermutet, findet in dieser Woche ein neuer State of Play Showcase statt, den Sony recht kurzfristig angekündigt hat. Bereits am morgigen Donnerstag hat man Neuigkeiten zu kommenden PlayStation-Highlights.

Der neue State of Play konzentriert sich laut Sony auf Indie-Titel und Third-Party-Projekte, womit Marvel’s Spider-Man 2 von Insomniac Games wohl ausfällt. Hier wird ein gesonderter Gameplay-Showcase erwartet, der kurz dem Release im Oktober stattfindet. Dafür kann man Neuigkeiten zu PS VR2-Spielen erwarten.

In der Ankündigung ist zu lesen:

Spekulationen zufolge könnte beim morgigen State of Play Stellar Blade, Final Fantasy VII Rebirth und Rise of the Ronin zu sehen sein. Interessanterweise fehlt diesmal der Hinweis, dass man nichts zu irgendeiner Hardware zeigen wird. Gibt es eine daher eine Überraschung zu PlayStation Portal oder der spekulierten PS5 Slim, die noch in diesem Jahr erscheinen soll?

State of Play am 14. September 2023

Wo kann man den State of Play sehen?

Sony nutzt für den State of Play die üblichen Kanäle, darunter Youtube, Twitch oder TikTok. Bei der Zeit verhält man sich wie so oft recht unsozial, da der Showcase erst um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit ausgestrahlt wird – ein Kritikpunkt, der bislang ungehört bleibt, zumal es sich um eine voraufgezeichnete Show handelt.

Alle Neuigkeiten vom State of Play gibt es im Anschluss hier bei uns nachzulesen.