State of Play vs. Switch 2 Launch – Warum PlayStation plötzlich wieder Zähne zeigt

Nur wenige Stunden vor dem geplanten Marktstart der Nintendo Switch 2 hält Sony am heutigen Abend ab 23 Uhr eine neue State of Play-Show ab. Die Präsentation soll rund 40 Minuten dauern und laut offizieller Ankündigung mehrere neue Spiele sowie Updates zu bereits bekannten Titeln zeigen. Soweit, so normal – wäre da nicht der auffällige Termin, der sich mit dem Launch-Tag von Nintendos neuer Konsole überschneidet.

Im direkten Vergleich wirkt das wie ein bewusster Eingriff in den News-Zyklus. Ein Versuch, die Aufmerksamkeit etwas umzulenken – oder zumindest ein Stück vom medialen Kuchen abzubekommen. Das mag legitim sein, wirkt in der aktuellen Situation aber ungewöhnlich direkt. Gerade Sony galt in den letzten Jahren als eher zurückhaltend, was offene Konfrontationen mit Nintendo betrifft.

State of Play bleibt vermutlich ein Format für die zweite Reihe

Laut aktuellen Gerüchten – darunter Berichte von zuverlässigen Brancheninsidern – wird es sich bei der neuen Präsentation um einen klassischen State of Play handeln, also kein großes Showcase im Stil der früheren E3-Events. Das legt nahe, dass hauptsächlich Drittanbieter-Titel sowie kleinere bis mittlere Projekte im Fokus stehen.

Auch die Dauer von etwa 40 Minuten passt zu diesem Format. Die letzte Präsentation dieser Art im Februar wurde positiv aufgenommen – unter anderem durch Ankündigungen wie Saros, dem Nachfolger von Returnal von Housemarque. Was dieses Mal gezeigt wird, ist aktuell nicht gesichert. Mögliche Kandidaten sind das bereits angekündigte Ghost of Yōtei, das im Herbst erscheinen wird, sowie neue Eindrücke zu Live-Service-Projekten wie Fairgame$ oder Marathon. Ebenfalls wahrscheinlich: Das geleakte God of War-Spin-Off, das intern schon länger in Entwicklung sein soll.

Wirklich mit einem Paukenschlag – etwa einer Hardware-Ankündigung oder einem unerwarteten Blockbuster – rechnet derzeit jedoch niemand. Und genau das wirft die Frage auf, warum Sony sich überhaupt dazu entschlossen hat, diese Präsentation just jetzt durchzuführen.

Sony kontert Switch 2 Launch mit eigenem State of Play

Absicht oder unglücklicher Zufall?

Die Branche lebt von Konkurrenz. Dass Unternehmen versuchen, sich gegenseitig mediale Aufmerksamkeit abzuringen, ist nicht neu. Dennoch wirkt die Entscheidung von Sony untypisch scharf getaktet. Schließlich steht der Switch 2-Launch Termin seit Monaten fest. Wer sich an die früheren Jahre erinnert, kennt diesen Tonfall eher aus den hitzigen Konsolenkriegen der PS2-Ära und davor.

Die wahrscheinlichste Erklärung: Sony will schlicht nicht völlig abseits stehen, wenn in dieser Woche der Fokus so stark auf Nintendo liegt. Das bedeutet nicht, dass sie der Nintendo Switch 2 schaden wollen – auch weil ein Teil der Zielgruppen ohnehin zu beiden Plattformen greift. Möglicherweise war es auch der traditionelle Weg, den man für einen State of Play gewählt hat, nur minimal an das Summer Game Fest-Timing angepasst.

Ein echter Imageschaden für Nintendo ist daher nicht zu erwarten. Wer die neue Konsole vorbestellt hat, wird seine Entscheidung durch ein PS5-Event kaum ändern. Ebenso ist fraglich, ob eine solche Maßnahme überhaupt spürbare Auswirkungen auf Verkaufszahlen oder Medienresonanz hat.

Andersherum bleibt die Frage offen, ob Nintendo den Launch-Termin bewusst in eine Woche gelegt hat, die traditionell von Sommer-Showcases geprägt ist und mit einem solchen Move von Sony gerechnet hat. Auch dieser Aspekt könnte die Gleichzeitigkeit erklären – und relativiert die Idee einer gezielten „Störaktion“ zumindest teilweise. Seltsam wirkt es dennoch ein wenig. Denn jetzt, wo Microsoft seine Spiele brav auf der PS5 abliefert, könnte Sony sich auch einfach langweilen – also muss eben Nintendo als nächstes herhalten.

Irritierender Zeitpunkt, aber keine echte Eskalation

Unabhängig davon, ob man hier Absicht oder Zufall unterstellt: Die gewählte Taktung sorgt für Gesprächsstoff. Sony präsentiert sich für einen Moment aggressiver, als man es in den letzten Jahren gewohnt war – ohne jedoch echte Konkurrenz zum Nintendo Switch 2-Launch aufzubauen.

Inhaltlich bleibt abzuwarten, ob das neue State of Play mehr als bloße Routine ist. Eine bewusst platzierte Ablenkung wäre nachvollziehbar, wenn man tatsächlich etwas Außergewöhnliches in der Pipeline hätte. Doch danach sieht es zum jetzigen Stand nicht aus. Für Nintendo dürfte der Abend eher ein Nebengeräusch sein – laut genug, um bemerkt zu werden, aber nicht stark genug, um zu stören.

Was meint ihr – cleverer Schachzug von Sony, unglückliches Timing oder steckt vielleicht auch bei Nintendo mehr Kalkül dahinter? Schreibt’s in die Kommentare!